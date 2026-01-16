Močnik povišanja v čin generalmajorja ne razume kot osebne nagrade #foto

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Boštjan Močnik je na današnji slovesnosti v predsedniški palači ob povišanju v čin generalmajorja izrazil pričakovanje o nadaljnji krepitvi pripravljenosti SV. Predsednica države Nataša Pirc Musar je izpostavila globoke geopolitične varnostne spremembe. Zavzela se je za spoštovanje mednarodnega prava.

"Čin je predvsem obligatornost izpolnjevanja pričakovanj in zahtev države in domovine. Hkrati je tudi obveznost izvajanja generalske presoje okoliščin in sprejemanja pravih odločitev," je danes povedal Močnik.

Boštjan Močnik, ki ga je vrhovna poveljnica obrambnih sil in predsednica države Pirc Musar v sredo iz brigadirja povišala v generalmajorja, povišanja ne razume kot osebne nagrade, ampak predvsem kot institucionalni izraz zaupanja najvišjih predstavnikov oblasti.

Močnik je povedal, da je z višjim činom prevzel še več odgovornosti za to, da naredi SV še bolj uspešno in učinkovito. Foto: STA

Odgovoren, da naredi SV še bolj uspešno in učinkovito

Povedal je tudi, da je z višjim činom prevzel še več odgovornosti za to, da naredi SV še bolj uspešno in učinkovito. Gre pa tudi za izraz predanosti, strokovnosti in žrtvovanja pripadnikov SV.

Pirc Musar je v nagovoru izpostavila, da potrebuje SV za učinkovito delovanje in izpopolnjevanje svojega poslanstva trdno in stabilno vodenje, realno in pragmatično odločanje ter dolgoročno strateško načrtovanje in vizijo.

"Prepričana sem, da bo deloval z integriteto, strokovnostjo in zgledom ter s pozitivnim in zaupanja vrednim odnosom do soborcev," je dejala Pirc Musar. Foto: STA Verjame, da bo Močnik, ki je decembra prevzel dolžnosti načelnika Generalštaba SV, ta pričakovanja izpolnil. "Prepričana sem, da bo deloval z integriteto, strokovnostjo in zgledom ter s pozitivnim in zaupanja vrednim odnosom do soborcev," je povedala.

Kot izhaja iz utemeljitve povišanja, značajske lastnosti kot tudi izobraževanja in usposabljanja doma in v tujini ter izkušnje na taktični, operativni in strateški ravni določajo način vodenja in poveljevanja generala na vseh ravneh. "Z disciplino, strokovnostjo, znanjem in izkušnjami ter razumevanjem širšega konteksta je pridobil velik ugled tudi v mednarodnem okolju," so zapisali. Pri vodenju in poveljevanju pa Močnik prav tako skrbi za povezano in učinkovito delovanje kolektiva.

Pirc Musar: Na SV se lahko vedno zanesemo

Pirc Musar je izpostavila tudi, da se lahko na SV vedno zanesemo. Je namreč trdni steber obrambe in varnosti ter zanesljivi partner ob naravnih nesrečah ter drugih izzivih, je povedala.

Predsednica države je uvodoma sicer opozorila, da mednarodne odnose bremenijo povečana nepredvidljivost, oboroženi konflikti, hibridne grožnje, napetosti med državami, posploševanje zgodovinskih dejstev, iskanje gospodarskih koristi in uporaba moči.

Po besedah Pirc Musar je izjemno pomembno, da se Slovenija enotno in odločno zavzame za mednarodni pravni red, spoštovanje glasu držav ter opozarja na tiste, ki so jim te pravice in dobrine brezpravno kršene. Foto: STA Dogodki na mednarodni ravni po njenih besedah potekajo s premalo treznosti in državniškega premisleka. "Zdi se, da sodelovanje, dogovarjanje, iskanje kompromisov in skupnih rešitev za svetovne izzive v večstranskih forumih izgubljajo pomen. Pod krinko nacionalnih interesov so v ospredju čedalje pogosteje ozki in kratkovidni korporativni in finančni interesi," je izpostavila. Meni, da to spodkopava stabilnost pravne norme in načela, ki so moralno utemeljeni na bolečini in tragičnih izkušnjah iz druge svetovne vojne.

Po besedah Pirc Musar je izjemno pomembno, da se Slovenija enotno in odločno zavzame za mednarodni pravni red, spoštovanje glasu držav ter opozarja na tiste, ki so jim te pravice in dobrine brezpravno kršene.

Poudarila je še, da so spoštovanje suverenosti in ozemeljske celovitosti držav, vladavina prava ter človekove pravice in svoboščine temelj naše državnosti, vrednot in dostojanstva. "So moralni in vrednostni kompas, na katerem smo zgradili to našo državo," je povedala.

Slovesnosti so se med drugim udeležili minister za obrambo Borut Sajovic, minister za notranje zadeve Branko Zlobko, ministrica za pravosodje Andreja Kokalj, generalni direktor policije Damjan Petrič in prvi predsednik republike Milan Kučan.