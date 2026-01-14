Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
13.51

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
poveljstvo Slovenska vojska Generalštab SV Nataša Pirc Musar Boštjan Močnik

Sreda, 14. 1. 2026, 13.51

1 ura, 21 minut

Načelnik Generalštaba SV Močnik povišan v čin generalmajorja

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Boštjan Močnik | Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo načelnika Generalštaba SV Boštjana Močnika v čin generalmajorja SV slovesno povišala v petek, so danes sporočili z urada. | Foto STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo načelnika Generalštaba SV Boštjana Močnika v čin generalmajorja SV slovesno povišala v petek, so danes sporočili z urada.

Foto: STA

Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je z današnjim dnem povišala načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) brigadirja Boštjana Močnika v generalmajorja, je objavljeno v uradnem listu. Za to se je odločila na podlagi predloga ministra za obrambo Boruta Sajovica ob predhodnem soglasju vlade.

Zakon o obrambi namreč določa, da generale in admirale povišuje predsednik republike na predlog ministra za obrambo ter po predhodnem soglasju vlade. Močnik, ki je decembra prevzel dolžnosti načelnika Generalštaba SV, izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za povišanje v čin generalmajorja. V čin brigadirja je bil povišan leta 2021.

Močnik je bil od leta 2023 poveljnik sil SV, ki med drugim zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Sloveniji in tujini. Pred tem je bil poveljnik 1. brigade, načelnik oddelka za strateško planiranje Generalštaba SV in tamkajšnji načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti. Sicer pa je karierni vojak, magister obramboslovja in tudi dobitnik številnih medalj in priznanj na vojaško-obrambnem področju.

Predsednica republike Pirc Musar bo načelnika Generalštaba SV Močnika v čin generalmajorja SV slovesno povišala v petek, so danes sporočili z urada.

Boštjan Močnik, načelnik Slovenska vojska (SV)
Novice Vodenje Slovenske vojske prevzel načelnik Boštjan Močnik
Pete Hegseth
Novice Šok v Pentagonu: Hegseth odpustil načelnika generalštaba mornarice
Stavba nekdanjega generalštaba jugoslovanske vojske
Novice V Srbiji vložili obtožnico proti ministru zaradi nekdanjega generalštaba v Beogradu
Uroš Paternus, namestnik načelnika Generalštaba SV, brigadir
Novice Paternus namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske
poveljstvo Slovenska vojska Generalštab SV Nataša Pirc Musar Boštjan Močnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.