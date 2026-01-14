Načelnik Generalštaba SV Močnik povišan v čin generalmajorja

Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je z današnjim dnem povišala načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) brigadirja Boštjana Močnika v generalmajorja, je objavljeno v uradnem listu. Za to se je odločila na podlagi predloga ministra za obrambo Boruta Sajovica ob predhodnem soglasju vlade.

Zakon o obrambi namreč določa, da generale in admirale povišuje predsednik republike na predlog ministra za obrambo ter po predhodnem soglasju vlade. Močnik, ki je decembra prevzel dolžnosti načelnika Generalštaba SV, izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za povišanje v čin generalmajorja. V čin brigadirja je bil povišan leta 2021.

Močnik je bil od leta 2023 poveljnik sil SV, ki med drugim zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Sloveniji in tujini. Pred tem je bil poveljnik 1. brigade, načelnik oddelka za strateško planiranje Generalštaba SV in tamkajšnji načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti. Sicer pa je karierni vojak, magister obramboslovja in tudi dobitnik številnih medalj in priznanj na vojaško-obrambnem področju.

Predsednica republike Pirc Musar bo načelnika Generalštaba SV Močnika v čin generalmajorja SV slovesno povišala v petek, so danes sporočili z urada.