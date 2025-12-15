Novi načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) brigadir Boštjan Močnik bo danes od dosedanjega načelnika generalpodpolkovnika Roberta Glavaša na slovesni predaji prevzel dolžnosti. Dosedanji poveljnik sil SV Boštjan Močnik, ki je deseto ime na čelu Generalštaba SV, bo nasledil Glavaša, ki pa se bo upokojil.

Močnik, ki ga je vlada za novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske soglasno imenovala v četrtek, je bil od leta 2023 poveljnik sil SV. Pred tem je bil poveljnik 1. brigade, opravljal pa je tudi številne druge dolžnosti v SV.

Minister za obrambo Borut Sajovic, ki je vladi 51-letnega Močnika predlagal v imenovanje, je ocenil, da ima novi načelnik izjemno znanje in veliko izkušenj tako doma kot v tujini, čeprav je eden najmlajših brigadirjev v vojski. Meni, da bo poleg voditeljskih sposobnosti, ki jih ima, znal v dobro države nagovoriti tudi prihodnje pripadnike.

Glavaš na čelu SV najdlje

Glavaš, ki se bo upokojil, je bil na čelu SV več kot pet let, kar je največ od vseh načelnikov. Med njegovim mandatom so začeli preoblikovanje prostorskih sil ter spreminjanje karakterja SV iz mirovne sile v odvračalno.

Politika je v tem času sprejela številne strateške dokumente za modernizacijo vojske. Med drugim je DZ sprejel obrambno resolucijo, ki postopoma zvišuje obrambne izdatke do leta 2030 na tri odstotke BDP.

Novi načelnik bo moral poskrbeti za uresničitev teh ciljev, pri čemer bo treba manevrirati med cilji politike in strokovnostjo. Pri tem bo ključno pridobivanje in zadrževanje kadrov v SV.