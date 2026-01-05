V Slovenski vojski (SV) se je tudi leta 2025 nadaljeval pozitiven trend pri popolnjevanju. V stalno sestavo so lani zaposlili rekordnih 379 novih pripadnikov. Skupni obseg SV je zadnji dan minulega leta štel 7.592 pripadnikov stalne sestave in pogodbene rezerve, kar je 260 več kot leto prej, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Lani so v stalno sestavo SV zaposlili rekordnih 379 novih pripadnikov (predlani 345), odšlo pa je 217 pripadnikov, tako da stalna sestava šteje 6.276 pripadnikov (predlani 6.246), so navedli na obrambnem ministrstvu. Pogodbena rezervna sestava pa se je lani po navedbah ministrstva povečala na 1.316 pripadnikov (predlani 1.086). Lani so sklenili 312 novih pogodb, iz pogodbene rezervne sestave pa je odšlo 83 pripadnikov, med njimi jih je 33 sklenilo pogodbo v stalni sestavi SV.

"Izjemne rezultate smo lani dosegli tudi pri štipendijskem programu, saj smo imeli ob koncu lanskega leta kar 776 aktivnih štipendistov, izmed teh 597 na srednješolskem in 179 na visokošolskem izobraževanju," so navedli. Po njihovih napovedih bodo samo iz štipendijskega programa v prihodnjih letih zaposlili okrog sto novih pripadnikov na leto.

Kaj se je izkazalo za uspešnico?

Poročajo tudi, da se precej mladih odloči za prostovoljno služenje vojaškega roka. Lani so prostovoljno služenje opravili 203 fantje in dekleta, trenutno pa je na služenju še 55 vojakov prostovoljcev, končali ga bodo februarja. Kot so pojasnili, se jih je 128 odločilo, da po končanem prostovoljnem služenju svojo poklicno pot nadaljujejo v stalni sestavi SV, 111 pa jih je podpisalo pogodbo za pridružitev rezervni sestavi SV.

Kot pravo uspešnico pa so označili vojaške tabore za mlade, ki med zimskimi in poletnimi počitnicami pritegnejo vse več udeležencev. Tako kot leta 2024 so tudi lani našteli več kot 1.000 udeležencev, mnogi dijaki in študenti se taborov udeležijo večkrat, precej pa se jih po končanem izobraževanju odloči za zaposlitev v stalni sestavi SV ali sklene pogodbo za vključitev v pogodbeno rezervo.

"Uspešno popolnjevanje SV je rezultat številnih izboljšav sistema popolnjevanja," so ocenili. Kot so navedli, so postopek zaposlitve v SV v povprečju skrajšali na en mesec, izboljšali so plače, izboljšujejo delovne pogoje, z lansko spremembo zakona o službi v SV pa so dodatno okrepili pravice pripadnikov SV, ki izhajajo iz delovnega razmerja in veljajo med trajanjem nekaterih vojaških aktivnosti. "Na področju pridobivanja kadrov za potrebe SV smo v zadnjih letih v okviru zavezništva med državami, ki dosegajo najboljše rezultate, zato v naši državi trenutno ne razmišljamo o spremembi sistema popolnjevanja SV," so dodali.