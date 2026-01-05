Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
12.37

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vodenje vojaki poveljstvo Slovenska vojska

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 12.37

24 minut

Poveljevanje silam Slovenske vojske bo prevzel brigadir Uroš Paternus

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
brigadir Uroš Paternu, namestnik načelnika Generalštaba SV | Paternus je bil do zdaj namestnik načelnika Generalštaba SV. | Foto STA

Paternus je bil do zdaj namestnik načelnika Generalštaba SV.

Foto: STA

Na torkovi slovesnosti ob dnevu poveljstva sil Slovenske vojske na Vrhniki bo dolžnost poveljnika sil Slovenske vojske prevzel brigadir Uroš Paternus, so z ministrstva za obrambo sporočili v vabilu na torkovo slovesnost.

Slovesnost ob dnevu poveljstva sil Slovenske vojske (SV), ki svoj dan praznuje 6. januarja v spomin na dan ustanovitve leta 2003, bo v torek dopoldne v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki.

Ob tej priložnosti bo dolžnost poveljnika sil prevzel brigadir Paternus. Dozdajšnjega poveljnika sil SV Boštjana Močnika je vlada prejšnji mesec imenovala za novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) po razrešitvi zaradi upokojitve Roberta Glavaša.

Kot so še pojasnili v sporočilu ministrstva za obrambo, je poveljstvo sil SV združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Sloveniji ter tujini in zagotavlja podporo države gostiteljice.

Borut Sajovic
Novice Minister Borut Sajovic obiskal slovenske vojake na Kosovu
Slovenska vojska
Novice Velik interes gospodarstva za sodelovanje pri obrambi in varnosti
vodenje vojaki poveljstvo Slovenska vojska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.