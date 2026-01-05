Poveljevanje silam Slovenske vojske bo prevzel brigadir Uroš Paternus

Na torkovi slovesnosti ob dnevu poveljstva sil Slovenske vojske na Vrhniki bo dolžnost poveljnika sil Slovenske vojske prevzel brigadir Uroš Paternus, so z ministrstva za obrambo sporočili v vabilu na torkovo slovesnost.

Slovesnost ob dnevu poveljstva sil Slovenske vojske (SV), ki svoj dan praznuje 6. januarja v spomin na dan ustanovitve leta 2003, bo v torek dopoldne v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki.

Ob tej priložnosti bo dolžnost poveljnika sil prevzel brigadir Paternus. Dozdajšnjega poveljnika sil SV Boštjana Močnika je vlada prejšnji mesec imenovala za novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) po razrešitvi zaradi upokojitve Roberta Glavaša.

Kot so še pojasnili v sporočilu ministrstva za obrambo, je poveljstvo sil SV združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Sloveniji ter tujini in zagotavlja podporo države gostiteljice.