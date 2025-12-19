Na uradni spletni strani skupine Patria je bilo objavljeno sporočilo o enem največjih obrambnih poslov v Evropi v zadnjih letih. Patria in Nemčija sta namreč podpisali dve serijski nabavni pogodbi v okviru programa Common Armoured Vehicle System (CAVS), katerih skupna vrednost presega dve milijardi evrov. Gre za največji posamični posel v zgodovini Patrie in pomemben mejnik za program CAVS, ki vse bolj postaja referenčni okvir za oklepna vozila v evropskih oboroženih silah. Dogovor z Nemčijo kaže, da se Patria 6x6 uveljavlja kot ena izmed referenčnih rešitev tudi v državah z lastno močno obrambno industrijo, ki med drugim razvijajo in proizvajajo primerljiva oklepna vozila.

Pogodbi vključujeta trdno naročilo v vrednosti več kot eno milijardo evrov ter dodatne opcije. Nanašata se na nabavo do 876 oklepnih vozil Patria 6x6 v štirih različnih različicah. Med njimi so tudi različice, opremljene z minometnim sistemom Patria NEMO z vrtljivo kupolo ter z daljinsko vodeno oborožitveno postajo Kongsberg RS4.

Dobave od leta 2026, leto kasneje že lokalna proizvodnja v Nemčiji

Dobave vozil se bodo začele leta 2026. Temu bo sledil prenos tehnologije na nemške industrijske partnerje FFG, JWT in KNDS, s katerimi je Patria v začetku leta 2024 podpisala industrijski partnerski sporazum. Prva v celoti lokalno izdelana oklepna vozila bodo dobavljena leta 2027, v Nemčiji pa bo vzpostavljena tudi polna lokalna proizvodna zmogljivost za morebitne prihodnje potrebe Bundeswehr.

Največji posamični posel v zgodovini podjetja

Predsednik uprave in glavni izvršni direktor Patrie Esa Rautalinko je ob tem poudaril, da pogodbi za Patria 6x6 in Patria NEMO predstavljata največji posamični posel v zgodovini podjetja ter da s tem 6x6 oklepno vozilo postaja evropski standard. Po njegovih besedah zaupanje Nemčije v Patrio in program CAVS potrjuje sodoben pristop k večnacionalnemu obrambnemu sodelovanju, ki temelji na interoperabilnih flotah in visoki varnosti oskrbe prek industrijskega sodelovanja. Nemški program CAVS bo po njegovih navedbah prispeval k cilju nemške vojske, da do leta 2029 doseže polno bojno pripravljenost.

Nemčija je z vstopom v fazo množičnih dobav okrepila program CAVS, ki vse bolj oblikuje skupni evropski pristop k oklepnim vozilom. Foto: Gaja Hanuna

Desetletja izkušenj s prenosom tehnologije

Izvršni podpredsednik Patrie za področje zaščitene mobilnosti Jussi Järvinen je ob tem izpostavil, da ima Patria več desetletij izkušenj s prenosom tehnologije v številne države na treh celinah. Skupaj z nemškimi industrijskimi partnerji so po njegovih besedah pripravljeni zagotoviti vsa želena oklepna vozila ter hkrati zgraditi lokalno varnost oskrbe.

Nemčija se je programu CAVS pridružila leta 2023, zdaj pa je prešla v fazo dobav v polnem obsegu. Ob tem Patria navaja, da nemške rešitve v program prinašajo nove elemente, ki jih bodo lahko izkoristile tudi druge sodelujoče države.

Program CAVS povezuje sedem držav, vozila tudi v Ukrajini

Program CAVS, ki ga vodi finska obrambna sila, trenutno povezuje sedem držav: Finsko, Latvijo, Švedsko, Nemčijo, Dansko, Združeno kraljestvo in Norveško. Vozila iz programa so operativna tudi v Ukrajini. Razvoj sistema oklepnega vozila 6x6 vodi Patria, ki ima več kot štiri desetletja izkušenj na področju zaščitenega prevoza vojakov in integracije obrambnih sistemov. Večina proizvodnje in dobav temelji na industrijskih zmogljivostih držav članic, pri čemer vsaka nova država dodatno krepi skupno varnost oskrbe.

Patria je do zdaj prejela naročila za skoraj 2 tisoč vozil Patria 6x6 in dobavila več kot 250 vozil. Program ostaja odprt tudi za druge evropske države s podobnimi potrebami, ob soglasju vseh sodelujočih članic.

Več kot sto let tradicije in nordijsko obrambno partnerstvo

Podjetje Patria se predstavlja kot sodobno in mednarodno obrambno-tehnološko podjetje z več kot stoletno tradicijo. Deluje na področjih zaščitne mobilnosti, obrambnih in oborožitvenih sistemov ter vzdrževalnih rešitev, z dejavnostmi na kopnem, morju in v zraku. Lastniško je Patria v večinski lasti države Finske, manjšinski delež pa ima norveško podjetje Kongsberg Defence & Aerospace AS, skupaj pa s podjetjem Nammo tvorijo vodilno nordijsko obrambno partnerstvo.