Po prometni nesreči vojaškega vozila, ki se je zgodila v sredo v krožišču v Pesnici pri Mariboru, so danes iz bolnišnice v domačo oskrbo odpustili še zadnjega od šestih poškodovanih vojakov. Z ministrstva za obrambo so sporočili, da vzrok nesreče še ni jasen. Slovenska vojska sicer aktivno sodeluje s policijo, ki dogodek obravnava kot prekršek.

Lahko oklepno vozilo 6X6 valuk Slovenske vojske je medtem nevozno in so ga prepeljali v Vojašnico generala Maistra v Mariboru, kjer bo zapečateno do zaključka preiskave, ki jo izvaja policija. Vzrok nesreče in ocena škode na vozilu bosta tako znana, ko bo ta zaključila delo.

Na obrambnem ministrstvu so ob tem navedli, da je poveljujoči enote v stiku s pripadniki, ki so v domači oskrbi in se glede na dogodek počutijo dobro.

V nesreči je bilo omenjeno vojaško vozilo udeleženo kot edino vozilo. Pripadniki 72. brigade so se z njim vračali z načrtovanega strelskega usposabljanja na strelišču Mačkovci. Vseh šest udeležencev je bilo lažje poškodovanih in so jih prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.