K. M., STA

Prometna nesreča specialnega vozila SV: pet vojakov odpeljali v bolnišnico

Valuk | V nesreči je bilo udeleženo lahko oklepno kolesno vozilo 6X6 valuk Slovenske vojske. | Foto STA

V nesreči je bilo udeleženo lahko oklepno kolesno vozilo 6X6 valuk Slovenske vojske.

Foto: STA

Mariborski operativno komunikacijski center je bil nekaj minut pred 15. uro obveščen o prometni nesreči v pesniškem rondoju, v kateri je bilo samoudeleženo specialno vozilo Slovenske vojske. V vozilu je bilo sedem vojakov, pet jih je bilo v nesreči lažje poškodovanih, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Kot so pojasnili, je bilo v nesreči udeleženo lahko oklepno kolesno vozilo 6X6 valuk Slovenske vojske. Pripadniki 72. brigade so se z njim vračali z načrtovanega strelskega usposabljanja na strelišču Mačkovci.

V vozilu je bilo sedem pripadnikov SV 

Po prvih podatkih je bilo v nesreči lažje poškodovanih pet pripadnikov Slovenske vojske. V vozilu je bilo sedem pripadnikov, vse so preventivno prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Drugih udeležencev v nesreči ni bilo.

O prometni nesreči je bila obveščena tudi vojaška policija, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Ker ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še potekata, več informacij na PU Maribor še ne morejo posredovati.

Rešilec
