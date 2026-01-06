30-letnik močno pretiraval z nabiranjem morskih živali

Policija je na območju Istre ujela 30-letnega moškega, ki je imel v posesti več kot sto kilogramov morskih kumar, s čimer je kršil celo vrsto zakonov in si prislužil kazensko ovadbo, poroča portal Obala plus.

Na prvi pogled neugledne morske živali, ki se jih bolj rahločutni otroci celo bojijo, so na (črnih) trgih Daljnega vzhoda nadvse cenjena delikatesa in v prestižnih restavracijah veljajo celo za statusni simbol. Nad morskimi kumarami naj bi bili zlasti navdušeni sladokusci na Japonskem, Kitajskem, Filipinih, v Koreji in Indoneziji.

Foto: Shutterstock Moški, ki so ga ujeli z vse prej kot skromnim plenom, se je verjetno veselil bogatega zaslužka, saj naj bi kilogram posušenih kumar lahko dosegel ceno od 300 do 400 dolarjev (255 evrov oziroma 340 evrov). Sveže ulovljene kumare dosegajo ceno od 15 do 20 dolarjev za kilogram (13 oziroma 17 evrov).

V posesti je imel več kot sto kilogramov morskih kumar in po navedenih podatkih bi, če bi mu uspelo prodati sveže, lahko zaslužil okoli 1.500 evrov, s posušenimi pa več kot 25 tisoč evrov.

Podrobnejše informacije o tem, kje naj bi končale ujete morske živali, ostajajo neznanka.

Nezakonito ravnanje

Moški je s svojim dejanjem kršil kar nekaj zakonov. Policija navaja, da je bil obtožen nezakonite trgovine z divjimi živalmi, nezakonitega ribolova – tega poleg kazenskega zakonika obravnava tudi zakon o varstvu narave in zakon o morskem ribištvu.

Ime morskih kumar, živali iz debla iglokožcev, izhaja iz njihove oblike telesa, poznane so tudi kot brizgači. V ekosistemih imajo pomembno vlogo, saj čistijo morska tla. Ponekod so nekatere vrste že na robu izumrtja, saj jih veliki odjemalci iz Azije uporabljajo v kulinariki in tudi tradicionalni medicini.

Kot odgovor na ogroženost in zaradi ekoloških koristi morskih kumar ponekod začenjajo z umetnim gojenjem, predvsem v ribogojnicah, saj lahko kot naravni čistilci pozitivno vplivajo na uravnavanje onesnaženja iz velikih ribogojnic.