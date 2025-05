Dva Slovenca zalotili pri nočnem ribolovu s puško

Hrvaški spletni portal Morski.hr v članku opozarja, da je podvodni ribolov na Hrvaškem ponoči prepovedan. Kot drugo kršitev Slovencema očita izvajanje podvodnega ribolova v pristanišču oziroma luki, kot tretjo kršitev pa divje kampiranje z avtodomom ob cesti. Vse to je na Hrvaškem zakonsko strogo prepovedano, opozarja portal.

Ob tem so dodatno pojasnili, da je v skladu z 31. členom Zakona o morskem ribištvu podvodni ribolov dovoljen le podnevi, torej od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Nočni podvodni ribolov, vključno z uporabo svetilk, pa je strogo prepovedan.

Predvidene globe za fizične osebe, ki kršijo to določbo, so določene v višini od tisoč do 6.630 evrov. V skladu z odlokom o športnem ribolovu na morju je športni ribolov v pristaniščih in lukah prepovedan, razen če pristojna pristaniška uprava izda posebno odločbo, ki ga dovoljuje, so poudarili.

Krivolovca sta bila še nesramna

"Naivno je verjeti, da podobnih primerov na naši obali ni. Tokrat smo posneli Slovence, kar ne pomeni, da samo Slovenci kršijo zakone," so zapisali. Dodali so, da posnetek prikazuje neverjetno aroganco turistov, ki si dovolijo kršiti vse mogoče zakonske predpise v tuji državi. Eden izmed Slovencev je celo dejal, da ni vedel, da se na Hrvaškem s puško ponoči ne sme loviti.

Avtor posnetka je za portal še dejal, da sta bila krivolovca izjemno nesramna, kar samo po sebi ne šteje kot prekršek ali kaznivo dejanje, ampak doda težo kršitvi zakona v tuji državi.

Posnetek razkriva, da je imel avtodom slovenskih ribičev kranjske registrske oznake, osebni avtomobil pa koprske.

Na portalu se še sprašujejo, ali se bo hrvaška policija odzvala in kaznovala slovenska krivolovca ali bo njun krivolov ostal nekaznovan.