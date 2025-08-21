Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
21. 8. 2025,
7.33

6 minut

padavine nevihta neurje vreme

Četrtek, 21. 8. 2025, 7.33

6 minut

Ni še konec: plohe in nevihte, na Hrvaškem rdeči alarm

Na. R.

neurje nad morjem | Vreme bo še v petek nestabilno. | Foto Meteoinfo Slovenija

Vreme bo še v petek nestabilno.

Foto: Meteoinfo Slovenija

Sredino vremensko dogajanje v Sloveniji je bilo precej pestro, saj je proti večeru nad jugozahodno Slovenijo nastalo več nevihtnih celic, ki so se pomiakle v notranjost države. Samodejna postaja Otlica je okoli 20. ure zabeležila 20,1 milimetrov padavin. Tudi četrtek bo še precej nestabilen in pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte.

Po napovedih agencije za okolje bodo padavine marsikje ponehale. Vseeno pa bo ozračje ostalo nestabilno, zato so tudi v četrtek čez dan še možne plohe in nevihte. 

V noči na petek se bodo padavine ob vplivu hladne fronte ponovno razširile nad večji del Slovenije in do dopoldneva postopoma ponehale, najkasneje na jugu države. Popoldne pa se bo začelo jasniti, zapihal bo veter severnih smeri.

Glavnina padavin bo od srede do sobote padla v zahodni Sloveniji, kjer pričakujejo od 20 do 50 milimetrov, krajevno tudi več. Najmanj padavin pa bo v vzhodni Sloveniji, kjer jih pričakujejo od 5 do 15 milimetrov.

Opozorilo pred hudourniki

Zaradi dolgotrajnejših nalivov bodo v več delih države naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Mogoče je tudi njihovo razlivanje, še opozarjajo na Arsu.

Rdeči alarm za hrvaško Istro in Kvarner

Močno deževje in tudi točo je nenadna sprememba vremena v sredo prinesla nad dele hrvaške Istre.

Zaradi nevarnosti neurij z močnimi sunki vetra ter urbanih in hudourniških poplav tudi za danes velja rdeče opozorilo za območje Istre in Kvarnerja.

Umag, toča
