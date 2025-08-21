Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
10.32

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
posojilo poslovanje trgovec Slovenija Hrvaška Studenac

Četrtek, 21. 8. 2025, 10.32

26 minut

Hrvaški Studenac v nadaljnjo širitev tudi s 70 milijoni evrov posojila

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
trgovina Studenac | Studenac je sicer posojilo EBRD pridobil že tudi julija lani, in sicer v višini 40 milijonov evrov. | Foto STA

Studenac je sicer posojilo EBRD pridobil že tudi julija lani, in sicer v višini 40 milijonov evrov.

Foto: STA

Hrvaška trgovska veriga Studenac, ki je lani kupila slovensko Keo, nadaljuje širitev, za katero je prejela tudi 70 milijonov evrov posojila Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Lani je ta največji hrvaški maloprodajni trgovec po številu trgovin odprl 140 novih poslovalnic, letos pa jih bo po napovedih še okoli 160.

EBRD je družbi odobrila 70 milijonov evrov dolgoročnega posojila za naložbe v operativne izboljšave in prenovo maloprodajne mreže, prevzeme izbranih verig živilskih trgovin ter refinanciranje obstoječih posojil, so v začetku tedna sporočili iz banke.

Družba Studenac je bila ustanovljena leta 1991 v Omišu pri Splitu. Od leta 2018, ko je prešla v večinsko last poljskega sklada Enterprise Investors, je potrojila število svojih trgovin na hrvaškem trgu tako z odpiranjem novih lokacij kot s prevzemi manjših maloprodajnih verig.

Podjetje je lani doseglo 816,5 milijona evrov konsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je 22 odstotkov več kot v predhodnem letu.

Odprli so 140 novih trgovin, s prevzemi dodatnih 68 lokacij pa razširili svojo maloprodajno mrežo na skupno 1.443 trgovin na Hrvaškem in v Sloveniji, so konec aprila sporočili iz trgovca. Takrat so napovedali tudi, da letos načrtujejo odprtje več kot 160 novih trgovin.
hrana trgovina
Novice Hrvaški trgovec bo plačal kazen, ker je hrano prodajal prepoceni
trgovec z obutvijo Mass
Novice Slovenski trgovec z obutvijo Mass ima novega lastnika
Action, trgovina
Novice V Slovenijo prihaja nov diskontni trgovec Action
 
posojilo poslovanje trgovec Slovenija Hrvaška Studenac
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.