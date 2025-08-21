Hrvaška trgovska veriga Studenac, ki je lani kupila slovensko Keo, nadaljuje širitev, za katero je prejela tudi 70 milijonov evrov posojila Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Lani je ta največji hrvaški maloprodajni trgovec po številu trgovin odprl 140 novih poslovalnic, letos pa jih bo po napovedih še okoli 160.

EBRD je družbi odobrila 70 milijonov evrov dolgoročnega posojila za naložbe v operativne izboljšave in prenovo maloprodajne mreže, prevzeme izbranih verig živilskih trgovin ter refinanciranje obstoječih posojil, so v začetku tedna sporočili iz banke.

Družba Studenac je bila ustanovljena leta 1991 v Omišu pri Splitu. Od leta 2018, ko je prešla v večinsko last poljskega sklada Enterprise Investors, je potrojila število svojih trgovin na hrvaškem trgu tako z odpiranjem novih lokacij kot s prevzemi manjših maloprodajnih verig.

Podjetje je lani doseglo 816,5 milijona evrov konsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je 22 odstotkov več kot v predhodnem letu.

Odprli so 140 novih trgovin, s prevzemi dodatnih 68 lokacij pa razširili svojo maloprodajno mrežo na skupno 1.443 trgovin na Hrvaškem in v Sloveniji, so konec aprila sporočili iz trgovca. Takrat so napovedali tudi, da letos načrtujejo odprtje več kot 160 novih trgovin.