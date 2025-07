Slovenski trgovec z obutvijo Mass ima novega lastnika

"Naši načrti za nadaljnji razvoj trgovca Mass so zelo ambiciozni. V naslednjih petih letih želimo odpreti še približno sto novih poslovalnic in potrojiti letno prodajo na okoli 300 milijonov evrov. Na eni strani si želimo, da se bo Mass širil na obstoječih treh trgih, na drugi strani pa prodrl tudi na nove trge in z nadgradnjo poslovnega modela postal vodilni večkanalni trgovec z obutvijo in modnimi dodatki v srednji in vzhodni Evropi," je po novici o prevzemu povedal Aleš Škerlak, predsednik uprave Advance Capital Partners.

Mass je v treh desetletjih zrasel v močnega regijskega trgovca z obutvijo, ki ima v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji že 520 zaposlenih. Ker je bil cilj podjetja okrepiti poslovanje v regiji in se širiti tudi navzven, so se družbeniki odločili za partnerstvo z Advance Capital Partners.

Ustanovitelj podjetja ostaja manjšinski lastnik

"Odločitev je bila sprejeta premišljeno, naš cilj pa je dodatno okrepiti položaj v Sloveniji in na Hrvaškem ter razširiti obseg poslovanja v Avstriji. S podporo Advance Capital Partners v kratkem načrtujemo tudi širitev trgovskega in spletnega poslovanja na Češko, v Bolgarijo in Romunijo, v naslednjih petih letih pa želimo prodreti tudi na trge preostalih držav srednje in vzhodne Evrope. Celotna regija je v segmentu obutve in modnih dodatkov zelo perspektivna, tudi v prihodnje pa je v tem delu Evrope pričakovati nadpovprečno stopnjo rasti potrošnje kupcev," je ob sklenitvi partnerstva povedal direktor in ustanovitelj Massa Sašo Apostolovski, ki tudi po zaključku transakcije ohranja aktivno vlogo v skupini Mass.

Sašo Apostolovski je oče Lie Apostolovski, uspešne slovenske skakalke v višino. Sašo Apostolovski je bil tudi sam uspešen skakalec v višino, bil je tudi slovenski rekorder. Družba Mass je izdatno sponzorirala slovensko atletiko. Foto: Peter Kastelic/AZS Skupaj s preostalimi dosedanjimi partnerji namreč ostajajo 40-odstotni lastniki družbe. Trenutno ima Sašo Apostolovski v Massu 85-odstotni delež prek svetovalnega podjetja Pons, po pet odstotkov imajo v lasti še Peter Oberžan, Borut Kern in Uroš Oven, kažejo podatki v poslovnem asistentu Bizi.

Začetki podjetja segajo v devetdeseta leta

Mass je bil ustanovljen leta 1990, ko je tudi odprl svojo prvo trgovino v središču Ljubljane. Dve desetletji kasneje je podjetje vstopilo na hrvaški trg, konec leta 2024 pa tudi v Avstrijo, kjer Mass posluje pod lastno blagovno znamko in franšizo Skechers ter ima poleg močne spletne prodaje tudi šest fizičnih poslovalnic Mass in eno Skechers.

Skupina ima trenutno 75 poslovalnic Mass in Skechers, ki se razprostirajo na približno 53 tisoč kvadratnih metrih, že več let pa intenzivno vlaga tudi v rast in razvoj svojih spletnih trgovin. Skupina za letošnje leto načrtuje dvomestno rast prihodkov, ki bodo dosegli okoli 110 milijonov evrov. Evropski trg obutve bo po zadnjih napovedih letos prvič presegel mejo stotih milijard evrov prodaje, najvišja rast pa je pričakovana prav v srednji in vzhodni Evropi.

Sklad je tudi večinski lastnik skupine Big Bang

Družba Advance Capital Partners je specializirana za upravljanje skladov zasebnega kapitala. V prvih treh krogih zbiranja sredstev so zbrali 198 milijonov evrov zavez za svoj specialni investicijski sklad, ki je s tem postal tudi največji zasebni sklad kapitala v regiji. Specialni investicijski sklad Advance Capital Partners SIS je že pridobil večinske lastniške deleže v hrvaškem proizvajalcu solarnih panelov Solvis, specializiranem trgovcu z e-kolesi A2U, IT-podjetju Margis in turistični družbi Unitur, ki upravlja s Termami Zreče in smučiščem na Rogli.

Drugi alternativni investicijski sklad družbe Advance Capital Partners ima v lasti večinski delež Skupine Big Bang, ki se je v zadnjih letih razširila tudi na hrvaški, srbski in bosansko-hercegovski trg, do leta 2028 pa bo skupina predvidoma ustvarila že okoli 600 milijonov evrov prihodkov.