Marjan Batagelj prodal podjetje kalifornijski multinacionalki

Batagelj je bil lastnik kobariške družbe, ki je ob koncu 2023 zaposlovala nekaj manj kot sto ljudi, prek družinskega podjetja Batagel & Co. Do podjetja je pred nekaj manj kot desetletjem prišel s prevzemom cerkljanskega holdinga Certa, s katerim je postal tudi lastnik hotela in smučarskega centra Cerkno.

Novi lastnik je po informacijah Necenzurirano multinacionalka Plastiflex. Gre za skupino, ustanovljeno v Kaliforniji, ki ima zdaj sedež v belgijskem Beringenu. Od leta 2021 je v lasti investicijskega sklada IK Partners, ki ga lastniško obvladuje francoska družina Wendel.

Kupec zaposluje več kot 1.300 ljudi

V EU ima Plastiflex tovarne še na Slovaškem, v Španiji in Nemčiji ter na Nizozemskem, deluje pa tudi v ZDA, na Kitajskem in v Turčiji. Skupina med drugim izdeluje talne obloge, belo tehniko, bazene in tudi medicinske pripomočke. V skupaj 11 obratih in drugih podružnicah zaposluje več kot 1.300 ljudi.

Dosedanja direktorica Tika Petra Borovinšek po navedbah Necenzurirano ostaja na položaju, a z omejenimi pooblastili. Novi lastniki, ki nakupa na svojih spletnih straneh še niso razkrili, so medtem po navedbah portala že imenovali dva nova direktorja.

Podjetje je v težavah

Tik, ki je v 2021 praznoval 70 let obstoja, se v zadnjih letih sooča z upadom prometa. Če je leta 2020 ustvaril še nekaj več kot sedem milijonov evrov prihodkov, so po zadnjih razpoložljivih podatkih ti v 2023 zdrsnili na malenkost več kot pet milijonov evrov. Predlani je podjetje ustvarilo tudi nekaj več kot 461 tisoč evrov izgube, je razvidno s spletne strani Ebonitete.

Rezultati naj bi se po informacijah Necenzurirano lani popravili. V letnem poročilu za 2023 je družba razkrila začasno prekinitev naročil dveh največjih kupcev, kar je pomenilo 1,5-milijonski izpad prihodkov. Lani naj bi oba kupca spet vzpostavila sistem rednega naročanja.

Na Necenzurirano so spomnili še, da so leta 2018 delavci Tika zaradi nizkih plač grozili z opozorilno stavko, a so nato v socialnem dialogu dosegli dogovor. Predlani je sicer povprečna mesečna bruto plača v podjetju dosegla 1.763 evrov, kar je bilo 25 odstotkov manj od takratnega državnega povprečja.