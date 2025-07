WineLab, trgovina na drobno največjega podjetja za alkohol v Rusiji, je po kibernetskem napadu, ki vpliva na poslovanje podjetja in strankam pri nakupih povzroča težave, zaprla svoje trgovine.

Kibernetski napad brez primere

Njeno matično podjetje Novabev Group je v začetku tega tedna sporočilo, da so hekerji vdrli v njihove informacijske sisteme. "14. julija je bilo podjetje žrtev kibernetskega napada brez primere – obsežne in usklajene operacije, ki so jo izvedli hekerji," je sporočilo podjetje.

"Zaradi incidenta so bili deli IT-infrastrukture začasno moteni, kar je vplivalo na razpoložljivost nekaterih storitev in orodij, ki jih uporabljata skupina in veriga VinLab," so dodali.

Navedli so tudi, da so napadalci zahtevali plačilo odkupnine, vendar je podjetje to zavrnilo. Zahteva za odkupnino običajno pomeni, da je napadalec ukradel podatke iz omrežja podjetja ali šifriranih sistemov, vendar skupina Novabev ni posredovala dodatnih podrobnosti.

Ker IT-ekipa podjetja dela neprekinjeno, da bi odpravila težave, ki jih je povzročil kibernetski napad, je spletno mesto podjetja od objave nedostopno, verjetno pa bodo prizadeti tudi nakupi prek mobilne aplikacije.

Podjetje proizvaja in distribuira različne blagovne znamke alkoholnih pijač, kot so rum, vodka, grenčica, žganje, gin, tekila in vermut, med katerimi je najbolj znana Beluga.

Največja ruska trgovina z alkoholnimi pijačami VinLab je ena največjih specializiranih maloprodajnih verig z alkoholnimi pijačami v Rusiji, z več tisoč fizičnimi trgovinami in veliko prisotnostjo na spletu. Junija 2025 je podjetje poročalo, da upravlja vsaj 1.800 lokacij po vsej državi. Aprila je Interfax poročal, da je VinLab leta 2023 svojo mrežo razširil še za 23 odstotkov in upravlja 2.041 trgovin.

Zaprte fizične trgovine, spletna stran ne dela

Po poročanju nacionalnih medijev so trgovine VinLab zaprte od ponedeljka, 14. julija – dneva, ko je bila zaprta tudi spletna stran podjetja.

Novabev navaja, da nima dokazov, da bi bili prizadeti osebni podatki strank, čeprav preiskava še poteka.

Izvor napadalca še neznan

Trenutno nobena skupina izsiljevalske programske opreme ni prevzela odgovornosti za napad. Večina večjih skupin izsiljevalske programske opreme, ki izvirajo iz Rusije, se izogiba ciljanju subjektov s sedežem v državi in ​​regiji, vendar se to pravilo vse bolj ignorira.

Organizacije v Rusiji so prav tako tarča groženj akterjev zunaj države. Na primer maja 2022 so ukrajinski hekerji napadli ključni sistem za distribucijo alkohola v Rusiji, imenovan EGAIS, kar je po nekaj dneh privedlo do dejanskega pomanjkanja izdelkov na policah trgovin po vsej državi.