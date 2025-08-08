Srečanje med predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom bo morda že v ponedeljek, sta za ameriško televizijo Fox News dejala neimenovana vira. Dolgo pričakovan sestanek bo po navedbah vira ruske tiskovne agencije Tass zunaj Evrope. Putin je v četrtek kot možnost omenil Združene arabske emirate.

14.16 Srečanje Putina in Trumpa morda že v ponedeljek

14.14 Ši v pogovoru s Putinom pozdravil krepitev odnosov med ZDA in Rusijo

Vira vladi ZDA naklonjene televizije Fox News sta ponedeljek omenila kot prvi mogoči datum srečanja. Kot eno izmed mogočih lokacij sta navedla Rim. Tass medtem poroča, da srečanje ne bo v Evropi, kot mogoče prizorišče pa omenja katero izmed arabskih držav.

V Kremlju so v četrtek navedli, da naj bi se Trump in Putin srečala prihodnji teden. Kot so dodali, so priprave na srečanje že v teku. Kot eno od mogočih prizorišč srečanja z ameriškim kolegom je Putin omenil Združene arabske emirate.

Tiralica Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za Putina bi organizacijo takšnega dogodka v Evropi močno otežila. ZAE ali Turčija in Savdska Arabija, ki sta bili doslej prizorišči mirovnih pogovorov, niso del sodišča.

Članica sodišča prav tako ni Kitajska. Kremelj je v preteklosti izrazil pripravljenost za sestanek s Trumpom, ki bi ga gostil kitajski predsednik Ši Džinping.

Trump se je med prvim mandatom s Putinom srečal šestkrat, najodmevnejše je bilo srečanje na Finskem leta 2018. V Helsinkih so se odtlej zaradi ruske invazije v Ukrajini odrekli nevtralnosti ter se pridružili zvezi Nato.

Trump je v sredo sporočil, da se je pripravljen srečati s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nato je potrdil, da je na srečanje pripravljen, tudi če tam ne bo Zelenskega.

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša pritiskati na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Putinu je sprva postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami na uvoz iz držav, ki kupujejo rusko nafto in plin. Ta rok je pozneje še skrajšal, danes pa se izteka.

Putin ne podlega pritisku Trumpa s sankcijami. Rusija je v zadnjih mesecih kljub prizadevanjem Trumpa in treh krogih pogovorov z Ukrajino v Istanbulu še okrepila napade na Ukrajino.

14.14 Ši v pogovoru s Putinom pozdravil krepitev odnosov med ZDA in Rusijo

Kitajski predsednik Ši Džinping je danes v telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom pozdravil izboljšanje odnosov med Washingtonom in Moskvo. Putin je medtem Šija seznanil z nedavno komunikacijo z ameriškimi oblastmi ter razmerami v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kitajska je vesela, da Rusija in ZDA ohranjajo stike, izboljšujejo odnose in spodbujajo politično rešitev ukrajinske krize," je po poročanju kitajskih medijev Ši dejal Putinu. Ob tem je poudaril, da za zapletena vprašanja ni preprostih rešitev, ter dodal, da bo Kitajska vedno podpirala mir in spodbujala pogovore.

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša pritiskati na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Foto: Reuters Po pogovorih ameriškega odposlanca Steva Witkoffa v Moskvi s Putinom je predsednik ZDA Donald Trump v četrtek potrdil, da se bo tudi sam kmalu srečal z ruskim voditeljem. Iz Kremlja so sporočili, da je srečanje predvideno prihodnji teden.

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša pritiskati na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Putinu je sprva postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami na uvoz iz držav, ki kupujejo rusko nafto in plin. Ta rok je pozneje še skrajšal, danes pa se je iztekel.

Moskva in Peking sta medtem v zadnjih letih poleg gospodarskih in političnih vezi okrepila tudi vojaško sodelovanje, njuni odnosi pa so se po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 še poglobili. Kitajska nikoli ni obsodila več kot tri leta trajajoče vojne, niti ni pozvala Rusije k umiku njenih vojakov iz Ukrajine.

Mnogi ukrajinski zavezniki tako obtožujejo Peking, da podpira Moskvo, na drugi strani pa Kitajska vztraja pri tem, da glede vojne v Ukrajini zavzema nevtralno stališče in redno poziva h končanju spopadov.