Ameriški predsednik Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju Truth Social zahteval, da na nedeljskih predsedniških volitvah v Hondurasu zmaga kandidat desničarske stranke Nasry Asfura. V nasprotnem je državi zagrozil z ukinitvijo ameriške pomoči.

"Če Asfura ne zmaga, potem ZDA več ne bodo metale denarja stran, ker lahko napačen vodja prinese državi katastrofalne rezultate, ne glede na to, za katero državo gre," je objavil.

Trump je napovedal tudi pomilostitev nekdanjega predsednika Juana Orlanda Hernandeza, ki je bil v ZDA obsojen zaradi sodelovanja v trgovini z mamili.

Na predsedniških volitvah v Hondurasu kandidirajo (z leve proti desni) Nasry Asfura, Rixi Moncada in Salvador Nasralla. Foto: Reuters

Hernandez, ki je Honduras vodil med letoma 2014 in 2022, je bil lani na zveznem sodišču v New Yorku obsojen na 45 let zapora zaradi sodelovanja pri uvozu približno 400 ton kokaina iz Venezuele in Kolumbije v ZDA od leta 2004 naprej. ZDA ga je izročila vlada njegove naslednice, levičarke Xiomare Castro.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je bil Hernandez po mnenju mnogih, ki jih zelo spoštuje, deležen nepoštene obravnave.

Pomilostitev nekdanjega voditelja, obsojenega zaradi uvoza mamil v ZDA, je napovedal v času, ko ameriška vojska brez dokazov in ustreznih postopkov napada čolne v Karibih, ki naj bi prevažali mamila v ZDA. Ob tem predsednika Venezuele Nicolasa Madura obtožuje vodenja mamilarskega kartela in mu grozi z vojno.

