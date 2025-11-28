Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek izjavil, da se bodo prizadevanja ZDA za ustavitev venezuelskih tihotapcev mamil kmalu razširila tudi na kopno. Doslej so namreč ameriške sile v boju proti drogam izvajale napade na domnevna plovila tihotapcev v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu.

"V zadnjih tednih ste si prizadevali za odvračanje venezuelskih tihotapcev drog, ki jih je veliko," je v nagovoru letalskim silam v Teksasu povedal Donald Trump. Med opisovanjem prizadevanj ZDA za ustavitev prometa z drogami je dejal, da so ga "na morju zaustavili za približno 85 odstotkov".

"Verjetno ste opazili, da ljudje ne želijo več dostavljati po morju, zato bomo začeli ustavljati tudi po kopnem. Po kopnem je lažje, vendar bomo to začeli zelo kmalu," je dodal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriška vojska v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu od začetka septembra izvaja napade na domnevna plovila tihotapcev z drogami. Po navedbah Washingtona so napadi nujni za zajezitev dotoka mamil v državo, številni pa opozarjajo, da ti predstavljajo kršitve človekovih pravic. V napadih je bilo po navedbah AFP ubitih najmanj 83 ljudi.

Zaradi napadov se krepijo napetosti med ZDA in Venezuelo. Caracas se namreč boji, da so operacije ameriške vojske v resnici pretveza za načrtovano zamenjavo oblasti v Venezueli.

Trump napovedal ustavitev priseljevanja iz držav tretjega sveta

Ameriški predsednik je v četrtek napovedal, da bo ustavil migracije iz držav tretjega sveta in izgnal vse tuje državljane, ki predstavljajo varnostno tveganje. Za strožje ukrepe na področju migracij se je zavzel po tem, ko je sporočil, da je po sredinem strelskem napadu v Washingtonu umrla pripadnica nacionalne garde.

Trump je v videoklicu z ameriškimi vojaki med praznovanjem zahvalnega dne sporočil, da je 20-letna Sarah Beckstrom, ena od dveh pripadnikov nacionalne garde, ki sta bila v sredo ustreljena v bližini Bele hiše, podlegla poškodbam. "Drugi mladenič se bori za življenje. Njegovo stanje je slabo," je še dejal ameriški predsednik.

V luči tega je pozneje napovedal, da bo "trajno ustavil migracije iz vseh držav tretjega sveta, da si bo ameriški sistem lahko v celoti opomogel". Ob tem je na družbenih omrežjih zagrozil, da bo "razveljavil milijone nezakonitih dovoljenj za sprejem", ki jih je izdal njegov predhodnik Joe Biden, in izgnal vse, ki ne koristijo ZDA.

Prav tako namerava ukiniti subvencije na zvezni ravni za osebe, ki niso državljani ZDA, ter izgnati vse tujce, ki predstavljajo varnostno tveganje oziroma "niso združljivi z zahodno civilizacijo". "Te cilje bomo zasledovali z namenom doseči znatno zmanjšanje nezakonitega in motečega prebivalstva," je dodal.

Direktor službe za državljanstvo in priseljevanje (USCIS) Joseph Edlow je medtem v četrtek sporočil, da je odredil "ponovno preverjanje vseh zelenih kart za tujce iz vseh držav, ki vzbujajo zaskrbljenost", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sredinega napada na pripadnika nacionalne garde je sicer osumljen 29-letni afganistanski državljan, ki naj bi v državo prišel leta 2021. Obveščevalna agencija Cia je potrdila, da je domnevni napadalec sodeloval z ameriško vlado v Afganistanu. Zvezni preiskovalni urad (FBI) pa je sporočil, da incident preiskujejo kot teroristični napad.