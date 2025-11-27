Venezuela je v sredo več letalskim družbam preklicala dovoljenja in prepovedala njihove polete v državo ter jih obtožila, da so se pridružile dejanjem državnega terorizma, ki jih spodbujajo ZDA. Letalske družbe so namreč po opozorilih Washingtona enostransko odpovedale svoje polete v Venezuelo in iz nje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah venezuelske uprave za civilno letalstvo so španski Iberii, portugalski TAP, kolumbijski Avianci, južnoameriški LATAM, brazilski GOL in Turkish Airlines odvzeli dovoljenja za opravljanje poletov, ker so se "pridružile dejanjem državnega terorizma, ki jih spodbujajo ZDA, in so enostransko ustavile komercialne letalske operacije".

Washington je pred tem namreč opozoril na povečano vojaško aktivnost v Karibskem morju, kamor je v boju proti mamilarskim kartelom napotil tudi vojaške sile. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro vztraja, da so te namenjene strmoglavljenju njegove vlade.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo je prejšnji teden civilna letala, ki delujejo v venezuelskem zračnem prostoru, pozvala k previdnosti zaradi "slabših varnostnih razmer in povečane vojaške aktivnosti v Venezueli ali njeni okolici". Šesterica letalskih družb se je posledično odločila za prekinitev poletov.

Venezuelsko ministrstvo za promet jim je v ponedeljek določilo 48-urni rok, da nadaljujejo svoje polete. Rok se je iztekel v sredo opoldne, vse družbe pa so ohranile začasno prekinitev poletov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prekinitev prizadela osem tisoč potnikov

Začasna prekinitev je do zdaj prizadela več kot osem tisoč potnikov na najmanj 40 poletih, kažejo podatki venezuelskega združenja potovalnih in turističnih agencij (Avavit).

Venezuelski notranji minister Diosdado Cabello je v sredo zvečer dejal, da venezuelska vlada "odloča, kdo lahko leti in kdo ne", in si "pridržuje pravico do vstopa", poroča španska tiskovna agencija EFE.

"Vlada je s suvereno odločitvijo letalskim družbam naročila, da če v 48 urah ne bodo nadaljevali poletov, naj jih ne nadaljujejo več. Obdržite svoja letala in mi bomo ohranili svoje dostojanstvo. To je to in ni problema," je Cabello dejal za državno televizijo.

Druge letalske družbe Copa, Wingo, Boliviana de Aviacion in Satena ter lokalna državna prevoznika Avior in Conviasa za zdaj ohranjajo polete v Venezuelo in iz nje. Venezuelski družbi Laser in Estelar sta medtem v torek napovedali prekinitev poletov v špansko prestolnico Madrid do 1. decembra, potem ko je španska agencija za varnosti in zaščito v letalstvu prav tako izdala opozorila.