Vodenje LPP prevzema Rok Vihar

Vodenje Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) bo 4. januarja prevzel Rok Vihar. Za petletni mandat na čelu družbe so ga imenovali na današnji seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana. Na položaju bo nasledil Petra Horvata, ki se za ponovno kandidaturo ni odločil, so po skupščini sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Vihar je v družbi LPP zaposlen od leta 2019, zadnja tri leta pa je opravljal naloge namestnika direktorja. Kot so zapisali na ljubljanski občini, je v tem času pridobil poglobljeno razumevanje javnega potniškega prometa in prometne politike tako v Ljubljani kot v širšem slovenskem in evropskem prostoru, kar mu je omogočilo tudi tesno in tvorno sodelovanje z dosedanjim direktorjem Horvatom.

Horvatu mandat na čelu družbe poteče 3. januarja, za ponovno kandidaturo pa se ni odločil.

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so se na seji seznanili tudi z informacijo o poslovanju holdinga in odvisnih družb - Energetike Ljubljana, Voka Snage in LPP. V prvih devetih mesecih so družbe v investicijske projekte vložile 32,2 milijona evrov sredstev, predvsem v infrastrukturo na področju vročevodnega, plinovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter za dokončanje investicije plinsko parne enote.

Tudi seja sveta ustanoviteljev

Po seji skupščine je potekala še seja sveta ustanoviteljev, na kateri so župani članic sveta potrdili sporazum o skupnem zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode v občini Ig, ki ni družbenica Javnega holdinga Ljubljana.

Po pojasnilih ljubljanske občine je cilj varnejše in učinkovitejše izvajanje navedenih gospodarskih javnih služb zaradi skupne uporabe virov in porazdelitve skupnih fiksnih stroškov na več enot.

Člani so se seznanili še s sprejetim sklepom občine Brezovica na novembrski seji občinskega sveta, da bo obvezno gospodarsko javno službo komunalnih storitev izvajala družba Voka Snaga, kjer se bo zaposlilo tudi vseh 13 zaposlenih iz Javnega komunalnega podjetja Brezovica, ki so opravljali delo na področjih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.