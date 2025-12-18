Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
16.49

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
investicije vodja LPP Javni holding Ljubljana

Četrtek, 18. 12. 2025, 16.49

1 ura, 20 minut

Vodenje LPP prevzema Rok Vihar

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Rok Vihar | Rok Vihar je v družbi LPP zaposlen od leta 2019, zadnja tri leta pa je opravljal naloge namestnika direktorja. Kot so zapisali na ljubljanski občini, je v tem času pridobil poglobljeno razumevanje javnega potniškega prometa in prometne politike tako v Ljubljani kot v širšem slovenskem in evropskem prostoru. | Foto STA

Rok Vihar je v družbi LPP zaposlen od leta 2019, zadnja tri leta pa je opravljal naloge namestnika direktorja. Kot so zapisali na ljubljanski občini, je v tem času pridobil poglobljeno razumevanje javnega potniškega prometa in prometne politike tako v Ljubljani kot v širšem slovenskem in evropskem prostoru.

Foto: STA

Vodenje Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) bo 4. januarja prevzel Rok Vihar. Za petletni mandat na čelu družbe so ga imenovali na današnji seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana. Na položaju bo nasledil Petra Horvata, ki se za ponovno kandidaturo ni odločil, so po skupščini sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Vihar je v družbi LPP zaposlen od leta 2019, zadnja tri leta pa je opravljal naloge namestnika direktorja. Kot so zapisali na ljubljanski občini, je v tem času pridobil poglobljeno razumevanje javnega potniškega prometa in prometne politike tako v Ljubljani kot v širšem slovenskem in evropskem prostoru, kar mu je omogočilo tudi tesno in tvorno sodelovanje z dosedanjim direktorjem Horvatom.

Horvatu mandat na čelu družbe poteče 3. januarja, za ponovno kandidaturo pa se ni odločil.

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so se na seji seznanili tudi z informacijo o poslovanju holdinga in odvisnih družb - Energetike Ljubljana, Voka Snage in LPP. V prvih devetih mesecih so družbe v investicijske projekte vložile 32,2 milijona evrov sredstev, predvsem v infrastrukturo na področju vročevodnega, plinovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter za dokončanje investicije plinsko parne enote.

Zoran Janković
Novice Janković o referendumski pobudi proti podražitvi LPP: Zgodba ne more biti uspešna

Tudi seja sveta ustanoviteljev

Po seji skupščine je potekala še seja sveta ustanoviteljev, na kateri so župani članic sveta potrdili sporazum o skupnem zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode v občini Ig, ki ni družbenica Javnega holdinga Ljubljana.

Po pojasnilih ljubljanske občine je cilj varnejše in učinkovitejše izvajanje navedenih gospodarskih javnih služb zaradi skupne uporabe virov in porazdelitve skupnih fiksnih stroškov na več enot.

Člani so se seznanili še s sprejetim sklepom občine Brezovica na novembrski seji občinskega sveta, da bo obvezno gospodarsko javno službo komunalnih storitev izvajala družba Voka Snaga, kjer se bo zaposlilo tudi vseh 13 zaposlenih iz Javnega komunalnega podjetja Brezovica, ki so opravljali delo na področjih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

predstavitev novih avtobusov LPP, vodikov pogon
Novice LPP z novimi avtobusi na vodikov pogon korak bližje ogljični nevtralnosti
Saša Arsenovič
Novice Mariborski mestni svet dopisno tudi o poslovanju holdinga
smeti
Novice 400 evrov in več kazni, če vas zalotijo, da to mečete v napačni zabojnik
investicije vodja LPP Javni holding Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.