Ne le, da je pomembno ločevanje odpadkov, ustrezno odlaganje odpadkov pomeni tudi, da odpadke, ki spadajo v posamezne zabojnike, vedno odložite vanje in ne ob njih. Na inšpektoratu v praksi opažajo, da je sta v največ primerih gradbeni odpadni material in kosovni odpad odložena v zabojnikih za komunalne odpadke. Kazni niso prav nizke.

Pristojni izvajalci skrbijo, da je ravnanje z odpadki hitro, preprosto in zanesljivo. "Sistem pa ne deluje dobro brez vas, ki dosledno ločujete odpadke in upoštevate osnovna pravila o postavitvi zabojnikov in ravnanju z različnimi odpadki, tudi kosovnimi in nevarnimi," pravijo na ljubljanski Voka Snaga.

To je prepovedano

Prvi korak pri ravnanju z odpadki je namreč njihovo ločevanje. To pomeni, da vsak odpadek odložite v ustrezen zabojnik. Ustrezno odlaganje odpadkov pa pomeni, da odpadke, ki spadajo v posamezne zabojnike, vedno odložite vanje in ne ob njih. Občinska zakonodaja namreč prepoveduje odlaganje odpadkov (v vrečkah ali škatlah, kosovnih odpadkov, vejevja in drugega materiala) ob zabojnike ali ob podzemne zbiralnice.

Urejena okolica zabojnikov in skrb za pravilno odložene odpadke so naloge občanov. Druge odpadke (nevarne, kosovne, zeleni odrez ipd.) odpeljete v zbirni center, predate na ustreznih mestih ali zanje naročite odvoz.

Gradbeni in kosovni material med komunalnimi odpadki

Na podlagi 3. alineje 1. odstavka 27. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana je prepovedano odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni odpadki, v zabojnike za komunalne odpadke ali v vrečke ali druge predmete izven, ob zabojnikih za odlaganje komunalnih odpadkov v podzemne zabojnike, ob podzemnih zabojnikih, v nadzemne zabojnike ali ob nadzemnih zabojnikih. Teh kršitev je v praksi še vedno največ.

Zagrožena globa je 400 evrov za posameznika, 1.400 evrov za samostojnega podjetnika posameznika in dva tisoč evrov za pravno osebo ter 500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Kaj (in česa ne) mečemo v zabojnike?

Ločujete, kot je treba? Foto: Voka Snaga d.o.o.