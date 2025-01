V Ljubljani dražja omrežnina za zemeljski plin, voda in odvoz smeti

Lozej je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića spomnil, da je ljubljanski sistem daljinskega ogrevanja daleč največji v državi, proizvodni viri zanj pa so večinoma stari, zato so potrebne stalne investicije.

Tako je projekt nove plinsko-parne enote v Termoelektrarni-toplarni (Te-TOL) Moste, vreden 145 milijonov evrov brez davka, zdaj bolj ali manj v celoti zaključen in je enota tik pred polnim zagonom. S tem naj bi se za 70 odstotkov zmanjšala uporaba premoga pri oskrbi s toploto in elektriko, s tem pa tudi izpusti toplogrednih in škodljivih plinov ter prašnih delcev.

Računajo na kohezijsko sofinanciranje

V okviru razogljičenja proizvodnih virov bo Energetika zdaj prvi, premogovni blok oziroma kotel spremenila za uporabo izključno lesne biomase oziroma sekancev. To bo tako po Lozejevih besedah izključno "zelen" projekt, zaradi česar računajo na kohezijsko sofinanciranje.

Projekt nameravajo končati v letu 2027

Prejšnji teden je Energetika Ljubljana za projekt pridobila gradbeno dovoljenje, ocenjujejo pa ga na nekaj več kot 100 milijonov evrov.

V roku meseca dni Lozej napoveduje objavo mednarodnega razpisa za izbor dobavitelja tehnološke opreme. Med letom naj bi nato izvajalca izbrali in vmes zaprli še finančno konstrukcijo.

Kotel na lesno biomaso bo imel, tako pravi Lozej, prednost med proizvodnimi viri in bo deloval vso ogrevalno sezono. Po ocenah bodo v njem porabili okoli 200 tisoč ton domače lesne biomase in s tem nadomestili okoli 100 tisoč ton premoga, ki da ustvari približno 200 tisoč ton izpustov ogljikovega dioksida. Šlo bo torej za daleč največje zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida v državi, je prepričan Lozej. Projekt nameravajo končati v letu 2027.

Že zdaj je sicer Energetika Ljubljana po Lozejevih navedbah največji porabnik lesne biomase v državi z okoli 100 tisoč tonami, skupaj s premogom pa jo kurijo v tretjem bloku Te-TOL. S preureditvijo prvega bloka se bodo premoga večinoma znebili, razen v najbolj mrzlih zimskih dneh, ko bodo še uporabili tretji blok.

Janković in Lozej spomnila na čimprejšnjo gradnjo sežigalnice

Janković je medtem pripomnil, da je Energetika Ljubljana tudi tretji največji proizvajalec elektrike v državi, ki zagotavlja 10 odstotkov vse proizvodnje elektrike v Sloveniji. S tem je Ljubljana pri elektriki več kot samozadostna. Oba z Lozejem pa sta pozvala k čimprejšnjemu sprejemu ustreznih odločitev na ravni države glede gradnje sežigalnice v Ljubljani.

S sežigalnico bo izpustov po njunem prepričanju še manj, cena ogrevanja pa bo za 20 odstotkov nižja kot sedaj, ko koncesionarji gorljive frakcije vozijo v sežigalnice v srednji in zahodni Evropi. Obenem bo Ljubljana po ocenah na področju energetske oskrbe s tem 70-odstotno samooskrbna.

Višina omrežnine za zemeljski plin višja od štiri do osem evrov

Lozej je na novinarski konferenci predstavil tudi novo višino omrežnine za distribucijo zemeljskega plina, ki velja od 1. januarja, distributerji pa jo določijo na podlagi metodologije Agencije za energijo. Omrežnina je z novim letom višja za 27 odstotkov, s položnicami za februar bo tako za povprečno stanovanje po ocenah z DDV višja za okoli štiri evre, za povprečno hišo pa za 8,5 evra.

Pri tem je Lozej spomnil, da se omrežnina za plin od 2018 ni povečevala in se je celo nekoliko zniževala. Ker pa je Energetika s 1. januarjem tudi za sedem odstotkov znižala ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce, bo skupna cena ogrevanja na plin za 41 tisoč odjemalcev oziroma 5.800 plinomerov Energetike Ljubljane letos nižja kot v 2024, je zagotovil. Ogrevanje s plinom bo tako v Ljubljani še vedno eno najcenejših v državi, enako kot po njegovih besedah velja za daljinsko ogrevanje s toplo vodo.