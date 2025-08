V skladu z novo vladno uredbo so se danes zvišale cene enkratnih vozovnic v javnem linijskem potniškem cestnem prometu. Gre za prvo podražitev od leta 2006, ki jo je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predlagalo, da bi se izognili podražitvi vozovnic za redne potnike. Cene mesečnih in letnih vozovnic namreč ostajajo nespremenjene.

Za najcenejšo enkratno voznico za razdalje do petih kilometrov, ki je do zdaj stala 1,30 evra, je od danes treba odšteti 1,50 evra. Vožnja na razdaljah od pet do deset kilometrov od zdaj namesto 1,70 evra stane dva evra, na razdaljah od 10 do 15 kilometrov pa namesto 2,10 evra 2,50 evra.

Podobno za približno eno petino se zvišujejo cene enkratnih vozovnic v javnem potniškem cestnem prometu tudi na preostalih razdaljah. Najdražja vozovnica – za razdalje nad 150 kilometrov – tako namesto 13 evrov po novem stane 16,50 evra.

Vlada je spremembe uredbe o javnih linijskih prevozih potnikov v notranjem cestnem prometu sprejela prejšnji teden, ko so na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pojasnili, da se s tem ohranja realno vrednost prihodkov od prodanih vozovnic, ki so poleg državnega proračuna pomemben vir za pokrivanje stroškov izvajanja in nadaljnjega razvoja javnega potniškega prometa.

Skoraj 20 let enaka cena

Sredstva, ki jih država namenja za financiranje javnega potniškega prometa, se iz leta v leto povečujejo, cene vozovnic v javnem potniškem prometu pa se z rastjo cen niso usklajevale od leta 2006 oziroma so se celo zniževale. Uvedene so bile tudi brezplačne vozovnice za posamezne kategorije uporabnikov in vozovnica Slovenija, so spomnili na ministrstvu.

Po enkratnih vozovnicah v javnem linijskem potniškem cestnem prometu je po podatkih ministrstva največ povpraševanja v času turistične sezone. Cene terminskih vozovnic, ki jih uporabljajo redni uporabniki javnega potniškega prometa, medtem ostajajo nespremenjene.