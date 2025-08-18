Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
17.20

Osveženo pred

34 minut

Natisni članek

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 17.20

34 minut

Zastoji po Sloveniji: tem cestam se raje izognite

Avtor:
R. K.

promet, zastoj | V primeru prometne nesreče ne pozabite vzpostaviti reševalnega pasu. | Foto Prometno-informacijski center

V primeru prometne nesreče ne pozabite vzpostaviti reševalnega pasu.

Foto: Prometno-informacijski center

Po informacijah prometnoinformacijskega centra na številnih cestah po državi nastajajo zastoji. Najhuje je na primorski avtocesti, kjer se pot proti Ljubljani podaljša za okoli pol ure, in na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Na slovenskih avtocestah in na cestah okoli turističnih središč je ob prehodu v sklepni del glavne turistične sezone tudi danes gost promet. 

Zastoji nastajajo v smeri proti Primorski:

na ljubljanski severni obvoznici od rondoja Tomačevo proti Kosezam,

- na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam,

- na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Kozarjam,

- na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.

Na primorski avtocesti je od Unca proti Ljubljani upočasnjen promet z zastoji na posameznih odsekih. Pot se podaljša za okoli 30 minut.

Na štajerski avtocesti zastoji nastajajo pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zastoj pred predorom Karavanke

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg dva kilometra. Proti Kranjski Gori zato raje izberite izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji nastajajo tudi na cestah Vič–Dragomer, Lesce–Bled, Bohinjska Bela–Bled, Izola–Strunjan, Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice skozi Slovensko Bistrico.

Na pot se odpravite spočiti in zbrani, spremljajte promet in prometno signalizacijo. V primeru prometne nesreče ne pozabite vzpostaviti reševalnega pasu.

Novice Stanje na cestah – prometna slika Slovenije v živo, nesreče, zastoji
zastoj
Avtomoto Zastoj pred Karavankami, kolone tudi drugod po Sloveniji
Trčenje Gradec
Novice Posnetek iz zraka: trčilo 33 vozil, 29 ljudi poškodovanih #foto #video
železniški nadvoz, Dunajska cesta v Ljubljani
Novice Pozor: do konca oktobra bo v Ljubljani delno zaprta pomembna cesta
