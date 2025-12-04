Vlada je Lekovo naložbo v visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi danes uvrstila v načrt razvojnih programov za obdobje med letoma 2025 in 2028. Namenila ji bo do 41,9 milijona evrov državne subvencije. Naložba bo po navedbah vlade ustvarila 331 delovnih mest, od tega 182 z visoko dodano vrednostjo. Poleg tega je vlada danes v načrt razvojnih programov med letoma 2025 in 2028 uvrstila projekt širitve proizvodnih zmogljivosti sladkogorske tovarne higienskega papirja Paloma. Vrednost spodbude za investicijo Paloma 4.0 znaša do 7,6 milijona evrov.

Lek je za naložbo, vredno 541,8 milijona evrov, podal vlogo za državno subvencijo. Evropska komisija jo je odobrila v višini največ 51,78 milijona evrov, so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje. Toliko denarja je vlada Leku nato tudi namenila.

Lek se je odpovedal delu sofinanciranja

Vendar pa so iz družbe naknadno sporočili, da letos ne bodo zaprosili za več kot 13,5 milijona evrov in da se preostalemu delu sofinanciranja za leto 2025 odpovedujejo. Razliko med prvotno načrtovanim sofinanciranjem v višini 23,38 milijona evrov in znižano vrednostjo zahtevka za leto 2025 bodo krili iz lastnih sredstev ali zadolževanja, so napovedali.

Zaradi tega se celotna pogodbena vrednost po pojasnilih ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport zniža in znaša do največ 41,9 milijona evrov. Lendavski proizvodni center bo po napovedih slovenskega podjetja iz švicarske skupine Sandoz skupaj s centrom za razvoj podobnih bioloških zdravil, ki ga Sandoz gradi v Ljubljani, zdravstvenim sistemom in bolnikom omogočil večjo dostopnost do podobnih bioloških zdravil.

V Bruslju so ob odobritvi državne pomoči med drugim navedli, da bo Lekova naložba v Lendavi prispevala k strateškim ciljem EU tako na področju ustvarjanja novih delovnih mest kot na področju skladnega regionalnega razvoja. Po njihovih navedbah bo prispevala tudi k ciljem Unije na področju večje dostopnosti zdravil.

Denar tudi za Palomo

Državno podporo bo dobila tudi Paloma. To podjetje je vlogo za dodelitev subvencije za investicijo, imenovano Paloma 4.0, na ministrstvo za gospodarstvo vložilo na podlagi zakona o spodbujanju investicij. Gleda na odločbo o dodelitvi subvencije bo lahko Paloma za upravičene stroške naložb v opredmetena osnovna sredstva namenila do 7,6 milijona evrov.

Foto: Marko Vanovšek

Glavni cilji omenjene investicije so povečanje produktivnosti in kapacitet izdelave končnih izdelkov iz papirja za približno 30 odstotkov do leta 2028 ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2030 na okoli 81.200 evrov. V okviru investicije, ki se je začela letos januarja, bo Paloma najkasneje v treh letih po njenem koncu ustvarila in zapolnila 30 novih delovnih mest, od tega bo pet visokokvalificiranih. Konec investicije je predviden v januarju 2028.

Paloma zaposluje okoli 300 ljudi in je že nekaj let del slovaške skupine SHP Group. Leto 2024 je sklenila s 141,5 milijona evrov prihodkov, kar je desetino več kot leto prej. Čisti dobiček je bil s 4,5 milijona evrov višji za 13,5 odstotka.