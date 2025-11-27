Vlada na terenski seji o zdravstvenem interventnem zakonu

Vlada bo na terenski seji v Mariboru med drugim obravnavala predlog zakona o dodatnih nujnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti. Po predlogu bi zagotovili plačilo vseh opravljenih zdravstvenih storitev nad programom in omogočili enkratno finančno pomoč javnim zdravstvenim zavodom, ki imajo likvidnostne težave ali kumulativni primanjkljaj.

Predlog zakona bi dal podlago za večjo pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri nadzoru izvajalcev zdravstvenih storitev. Poleg tega bi predlog uvedel pravno podlago za določitev režima gibanja zavarovanca med bolniško odsotnostjo, vključno z morebitnimi omejitvami odhoda v tujino, obveznostjo prisotnosti na domu ali določitvijo časovnih intervalov, ko sme zavarovanec dom zapustiti.

Sprememba zakona o zdravstveni dejavnosti

Predlog zakona bi spremenil zakon o zdravstveni dejavnosti in omogočil možnost pogodbenega sodelovanja za izvajalca zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost zobotehnike, ortotike in protetike ter optike in optometrije, in sicer zaradi nemotenega zagotavljanja celostne zdravstvene obravnave za največ 12 mesecev.

Vlada bo danes odločala tudi o predlogu zakona o zdravstveni negi in babištvu. Iz obrazložitve izhaja, da celovito ureja vse vidike izvajanja zdravstvene nege in babištva – od vsebine oz. obsega dejavnosti, pogojev za opravljanje dela, strokovne usposobljenosti in etičnih standardov do organizacijskega vodenja, nadzora, varstva pacientov in zaščite zdravstvenih delavcev. Med drugim ureja sistem licenc in specializacij ter register zdravstvenih delavcev v dejavnosti zdravstvene nege in babištva.

Obravnavali bodo tudi predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje.