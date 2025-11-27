Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
6.21

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Maribor interventni zakon zdravstvo vlada

Četrtek, 27. 11. 2025, 6.21

2 minuti

Vlada na terenski seji o zdravstvenem interventnem zakonu

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
zdravstvo, bolniki, zdravniki | Vlada bo danes odločala tudi o predlogu zakona o zdravstveni negi in babištvu. | Foto STA

Vlada bo danes odločala tudi o predlogu zakona o zdravstveni negi in babištvu.

Foto: STA

Vlada bo na terenski seji v Mariboru med drugim obravnavala predlog zakona o dodatnih nujnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti. Po predlogu bi zagotovili plačilo vseh opravljenih zdravstvenih storitev nad programom in omogočili enkratno finančno pomoč javnim zdravstvenim zavodom, ki imajo likvidnostne težave ali kumulativni primanjkljaj.

Predlog zakona bi dal podlago za večjo pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri nadzoru izvajalcev zdravstvenih storitev. Poleg tega bi predlog uvedel pravno podlago za določitev režima gibanja zavarovanca med bolniško odsotnostjo, vključno z morebitnimi omejitvami odhoda v tujino, obveznostjo prisotnosti na domu ali določitvijo časovnih intervalov, ko sme zavarovanec dom zapustiti.

Sprememba zakona o zdravstveni dejavnosti

Predlog zakona bi spremenil zakon o zdravstveni dejavnosti in omogočil možnost pogodbenega sodelovanja za izvajalca zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost zobotehnike, ortotike in protetike ter optike in optometrije, in sicer zaradi nemotenega zagotavljanja celostne zdravstvene obravnave za največ 12 mesecev.

Vlada bo danes odločala tudi o predlogu zakona o zdravstveni negi in babištvu. Iz obrazložitve izhaja, da celovito ureja vse vidike izvajanja zdravstvene nege in babištva – od vsebine oz. obsega dejavnosti, pogojev za opravljanje dela, strokovne usposobljenosti in etičnih standardov do organizacijskega vodenja, nadzora, varstva pacientov in zaščite zdravstvenih delavcev. Med drugim ureja sistem licenc in specializacij ter register zdravstvenih delavcev v dejavnosti zdravstvene nege in babištva.

Obravnavali bodo tudi predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje.

Robert Golob
Novice Vlada na obisku v podravski regiji
Bavarski dvor, Ljubljana, napad, policija
Novice Veljati je začel Šutarjev zakon
zdravstvo, bolniki, zdravniki
Novice DZ sprejel zakon o digitalizaciji zdravstva
Maribor interventni zakon zdravstvo vlada
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.