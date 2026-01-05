Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
9.37

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 9.37

14 minut

UKC Maribor odredil nadzor nad delom radiologa rekorderja

Na. R., STA

MRI | V UKC Maribor po navedbah portala Necenzurirano trdijo, da o ugotovitvah zdravstvenega inšpektorata glede Ruprehtovega dela nikoli niso bili obveščeni, zato prej niso mogli ukrepati. | Foto Guliverimage

V UKC Maribor po navedbah portala Necenzurirano trdijo, da o ugotovitvah zdravstvenega inšpektorata glede Ruprehtovega dela nikoli niso bili obveščeni, zato prej niso mogli ukrepati.

Foto: Guliverimage

V UKC Maribor so 24. decembra odredili izredni notranji nadzor nad delom nekdanjega predstojnika radiološkega oddelka Mitje Ruprehta, ki v popoldanskem času za zunanje izvajalce opravlja neverjetne količine dodatnega dela. Do konca nadzora so radiologu prepovedali delo za zunanje naročnike.

Nekaj dni pred uvedbo nadzora je Rupreht v izjavi za javnost razkril, da se je zaradi velikanskega obsega dodatnega dela že v letih 2023 in 2024 znašel pod drobnogledom zdravstvenega inšpektorata. Ta mu je odredil plačilo globe, saj je izračunal, da je delal več ur, kot jih ima teden, poroča portal Necenzurirano. 

Radiolog Mitja Rupreht | Foto: Mediaspeed Radiolog Mitja Rupreht Foto: Mediaspeed Rupreht je po vsaki inšpekciji plačal globo, nato pa delal še več kot prej, čeprav mu pogodba o zaposlitvi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor dovoljuje le osem ur dodatnega dela na teden.

Na zdravstvenem inšpektoratu so potrdili, da o izrečenih ukrepih ne smejo obveščati vodstev bolnišnic. "Skladno z mnenjem Informacijskega pooblaščenca inšpekcijski organ subjektom, ki jim v inšpekcijskem postopku ni priznan položaj stranskega udeleženca in ki niso udeleženci prekrškovnega postopka ter bi bili na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ne sme posredovati podatkov o uvedbi oziroma vodenju prekrškovnega postopka zoper določeno oziroma določljivo fizično osebo," so sporočili za Necenzurirano.

Rupreht je oktobra 2025 opravil 1.565 magnetnih resonanc, od tega 150 za UKC Maribor, preostale pa za Splošno bolnišnico Ptuj (417) in zasebno podjetje Digitalna slikovna diagnostika (998), ki deluje na Ptuju in ima koncesijo. Rupreht je javno zatrjeval, da dodatno delo v celoti opravi zunaj rednega delovnega časa v UKC Maribor.
