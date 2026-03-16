Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja: kaj v resnici krije na dopustu v tujini?

Pri načrtovanju dopusta ne smemo pozabiti na najpomembnejši del prtljage - ustrezno zdravstveno zavarovanje. Čeprav je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja za slovenske zavarovance brezplačna in velja v vseh članicah EU, v praksi ne zagotavlja vedno pričakovane zaščite. Primer hrvaške družine na Bledu razkriva, da lahko zavarovanci kljub veljavni kartici zdravstvene storitve vseeno plačajo iz lastnega žepa, povračilo pa je lahko manjše in zapoznelo. Zakaj prihaja do zapletov, kaj evropska kartica dejansko krije in česa ne ter kako se izogniti neprijetnim presenečenjem na dopustu?

S prihodom pomladi in prijaznejšimi temperaturami marsikomu misli že uhajajo na glavni poletni dopust. Pravilno načrtovanje tega vključuje tudi ureditev ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Ker je Slovenija članica EU, imajo slovenski zdravstveni zavarovanci možnost koriščenja brezplačne Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (krajše evropska kartica) v tujini, ki pa ni povsem enakovredna komercialnim turističnim zavarovanjem. Preverili smo, kakšno zdravstveno zavarovanje zagotavlja, v katerih državah velja in na kaj je treba biti pozoren pri uveljavljanju kartice.

Evropska kartica ni pomagala hrvaški družini na Bledu

V medijih je nedavno odmevala zgodba bralca hrvaškega Jutarnjega lista, ki je septembra lani konec tedna z družino preživel na Bledu. Hrvaška družina je bila prepričana, da je ustrezno zdravstveno zavarovana, saj so imeli vsi člani veljavno evropsko kartico.

Ker je eden od otrok ponoči začel močno kašljati, so se odpravili na urgenco. Po kratkem zdravniškem pregledu so zdravnici predložili evropsko kartico. "Zdravnica ni vedela, kaj naj z njo počne. Dejala je, da moramo pregled vseeno plačati, kar smo na koncu tudi storili. Plačal sem približno 60 evrov, ampak mi je bilo popolnoma nejasno, čemu kartica služi, ko je niti Slovenci ne priznavajo," je za Jutarnji list potožil hrvaški državljan.

Po vrnitvi v domovino je Hrvaškemu zavodu za zdravstveno zavarovanje (HZZO) predložil račun iz Slovenije in zahteval povračilo. Denar je prejel šele po petih mesecih, vendar ne celotnega zneska, temveč le 25 evrov.

Nima ne magnetnega zapisa ne čipa

"Mislil sem, da evropska kartica nekaj pomeni. Predvideval sem, da si z njo upravičen do nujne medicinske pomoči po vsej Evropi brez lastne udeležbe, zdaj pa se sprašujem, zakaj sem jo sploh predložil zdravnici," je potarnal za Jutarnji list.

Posebej absurden se mu zdi njen videz. Kartica namreč nima ne magnetnega zapisa ne čipa, prek katerega bi jo lahko prebrali v zdravstvenih ustanovah. To po njegovem mnenju onemogoča njeno uporabo.

Evropska kartica zdravstvene storitve zagotavlja pod enakimi pogoji in z enakimi stroški kot osebam, ki so zavarovane v tuji državi. A to še ne pomeni, da so storitve povsod brezplačne. Trenutno sicer potekajo aktivnosti za uvedbo digitalne oblike evropske kartice, kar zahteva soglasje vseh držav članic in spremembe obstoječe zakonodaje EU.

Nekatere države je ne priznavajo

HZZO pojasnjuje, da obstaja več evropskih držav, ki imajo drugače organiziran sistem zdravstvenega zavarovanja, v katerem zavarovana oseba tam plača stroške opravljene storitve in nato od svojega zavoda za zdravstveno zavarovanje zahteva povračilo. To so med drugim Belgija, Francija in Nizozemska. Zato so v omenjenih državah hrvaški zavarovanci, čeprav imajo evropsko kartico, sami dolžni plačati stroške zdravljenja in nato od HZZO zahtevati povračilo.

Kot je razvidno iz odgovora HZZO, Slovenija ni na spisku ene od teh držav, vendar primer bralca kaže, da se je evropska kartica tudi v Sloveniji izkazala za neuporabno. Čeprav je šlo za javni zdravstveni sistem, ne za zasebnega, ki te izkaznice ne priznava.

"Vsaka država članica je dolžna obvestiti svoje pogodbene izvajalce zdravstvenega varstva o obveznosti sprejemanja in zagotavljanja zdravstvenega varstva na podlagi evropske kartice. Ker je po vsej EU več deset tisoč izvajalcev zdravstvenega varstva, vedno obstaja možnost, da posamezni izvajalec ne prizna obveznosti sprejemanja evropske kartice," so sporočili iz HZZO in dodali, da evropska kartica ne zagotavlja določene ravni zdravstvene oskrbe, temveč je le dokazilo o obstoju zavarovanja v državi članici, iz katere se lahko krijejo nastali stroški.

ZZZS: Slovenski izvajalci sprejemajo kartico

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je izdajatelj evropske kartice slovenskim zavarovancem. Omenjenega primera hrvaške družine niso mogli komentirati, saj nimajo podatkov, na podlagi katerih bi lahko preverili dejansko stanje. "Prav tako ne moremo presoditi, ali je izvajalec v konkretnem primeru ravnal pravilno, saj razpolagamo le s trditvijo, da izvajalec ni sprejel evropske kartice. Za presojo pravilnosti ravnanja v konkretnem primeru je ključna predvsem informacija, ali gre za izvajalca, ki je vključen v mrežo javne zdravstvene službe v Sloveniji, ali pa gre za zasebnega izvajalca brez koncesije," so nam odgovorili.

Na ZZZS nimajo izkušenj, da izvajalci ne bi sprejemali evropske kartice. "Lahko potrdimo, da slovenski izvajalci sprejemajo evropske kartice, saj na podlagi evropske kartice od izvajalcev redno prejemamo račune za tuje zavarovance, ki jih nato pošiljamo v tujino pristojnim organom, tudi hrvaškemu HZZO," so zapisali.

Milijoni za čezmejne zdravstvene storitve

Tako so lani tujim organom obračunali stroške za več kot 72 tisoč primerov tujih zavarovanih oseb, ki so v Sloveniji uveljavljale zdravstvene storitve. Skupna vrednost novonastalih terjatev ZZZS do tujine v letu 2025 je iz tega naslova znašala dobrih 52 milijonov evrov. Najvišji delež novonastalih terjatev imajo do Avstrije, Nemčije, Italije in Hrvaške. Povprečni znesek povračila je znašal 720 evrov na osebo.

HZZO je v letu 2025 za stroške zdravljenja hrvaških zavarovanih oseb, ki so v drugih državah članicah uporabile evropsko kartico, za 10.658 primerov povrnil skupno okoli 9,4 milijona evrov. Povprečni znesek povračila je torej znašal 880 evrov na osebo.

Zakaj povračilo ni vedno stoodstotno

Na vprašanje, zakaj hrvaški državljan od HZZO ni v celoti prejel plačanega zneska storitev v Sloveniji, iz ZZZS odgovarjajo, da razlika lahko nastane zaradi razlike med samoplačniškimi in pogodbenimi cenami. Prav tako je višina povračila odvisna od pravil, ki jih določa zakonodaja države, v kateri so bile zdravstvene storitve uveljavljene. Znesek stroškov se povrne v mejah in pod pogoji stopenj povračil, ki jih ta zakonodaja določa, so še sporočili s slovenskega zavoda.

Kaj evropska kartica dejansko pokriva in kje velja

Evropska kartica potrjuje, da med začasnim bivanjem v tujini uveljavljate nujne in/ali potrebne zdravstvene storitve v javnem zdravstvenem sistemu države gostiteljice. Kartica praviloma velja za obdobje enega leta, novo si lahko naročite največ 30 dni pred potekom. Za upokojence in otroke kartica velja pet let.

Evropska kartica se uporablja v vseh 27 državah članicah EU, v državah evropskega gospodarskega prostora (EGP) (Islandija, Norveška, Lihtenštajn), Švici in Združenem kraljestvu. V teh državah zagotavlja kritje nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev.

V preostalih državah, kot so Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija ter Srbija pa krije le nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomenita vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje osebe.

Kdaj kartica ne velja in kaj to pomeni za paciente

Potrebne zdravstvene storitve pomenijo zdravstvene storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, z upoštevanjem narave storitev, in pričakovane dolžine bivanja v drugi državi članici EU, EGP, Švici ali Združenem kraljestvu. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki zavarovanca sprejme na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev dolžine vašega bivanja v tej državi.

V preostalih državah sveta evropska kartica ne velja. Stroške nujnega zdravljenja plačate sami, doma pa lahko zaprosite ZZZS za povračilo – vendar le do višine, kot bi zdravljenje stalo v Sloveniji.

Kje kartica ne velja

V drugih državah sveta evropska kartica ne velja, stroške zdravstvenih storitev morate kriti sami. ZZZS vam na osnovi predložene dokumentacije v upravičenih primerih povrne stroške za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč, in sicer v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji.

Evropska kartica prav tako ne krije stroškov pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev, stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču, stroškov prevoza poškodovane osebe iz tujine v domovino, stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo nekatere turistične ambulante na Hrvaškem, stroškov oskrbe v ambulantah na križarkah ...

Kako uveljavljati kartico

Ko potrebujete pomoč, poiščite zdravstvenega izvajalca, pri tem pa bodite pozorni, da je vključen v sistem javnega zdravstva v državi, kjer ste. Na primer na Hrvaškem morate iskati oznako "Ugovorni partner HZZO-a". Če izvajalec pogodbe nima, boste storitev morali plačati sami.