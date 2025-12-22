Mariborski radiolog po vsaki inšpekciji za zasebnike delal še več

Mitja Rupreht, nekdanji predstojnik radiološkega oddelka v UKC Maribor, ki je zgolj v oktobru opravil kar 1.400 preiskav za druge zdravstvene ustanove, se je že v letih 2023 in 2024 znašel pod drobnogledom zdravstvenega inšpektorata, poroča Necenzurirano. Inšpektorji so mu po opravljenih nadzorih odredili plačilo globe, saj so izračunali, da je delal več ur, kot jih ima teden. Kljub temu je v zadnjem letu število radioloških preiskav pri zasebnikih še povečal.

Rupreht je po poročanju portala Necenzurirao oktobra letos skupaj opravil rekordnih 1.565 magnetnih resonanc (MR), kar je dobrih 300 več kot v istem mesecu leta 2024 in kar 565 več kot v oktobru 2023. Torej v letih, ko so ga prav zaradi neverjetnih številk že obravnavali zdravstveni inšpektorji.

Eksplozija števila preiskav izven UKC Maribor

Oktobra letos je Rupreht opravil 1.565 magnetnih resonanc ali dobrih 50 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2023. Foto: STA Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je Rupreht še oktobra 2023 opravil "le" tisoč MR, od tega 114 za UKC Maribor, 890 pa za Splošno bolnišnico Ptuj in Digitalno slikovno diagnostiko.

- oktobra 2024 se je podpisal pod 1.262 MR, od tega 112 za UKC Maribor, 1.150 pa za oba zunanja izvajalca, od tega daleč največ za Digitalno slikovno diagnostiko (826),

- oktobra 2025 pa je opravil že 1.565 MR, torej dobrih 50 odstotkov več kot dve leti pred tem. Ob tem le 150 za UKC Maribor, kar 1.415 pa za druge izvajalce, od tega že skoraj 1.000 za Digitalno slikovno diagnostiko.

Za osem ur na teden 30 tisoč evrov prihodkov

Na portalu Necenzurirano so ugotovili, da je oktobra letos zgolj za zasebno kliniko s Ptuja opravil toliko magnetnih resonanc kot jih je dve leti prej za vse izvajalce, za katere je delal.

Glavnino te rasti predstavlja delo za zasebno podjetje Digitalna slikovna diagnostika.

Na portalu ocenjujejo, da je Rupreht presodil, da se mu ob visokih zaslužkih z delom za zunanje naročnike bolj izplača kršiti pravila in plačevati globe kot zmanjšati število opravljenih preiskav. Po oceni portala Necenzurirano mu popoldansko delo prinaša dodatnih 30 tisoč evrov prihodkov, čeprav lahko uradno za druge izvajalce dela le največ osem ur na teden.

Rupreht: Številnim bolnikom sem omogočil hitrejši dostop do izvidov

Očitke o tem, da je za zasebnike opravil nekajkrat več preiskav, kot jih je v rednem delovnem času v UKC Maribor, je Rupreht v izjavi za javnost zavrnil. Opozoril je na to, da so javno objavljeni podatki o opravljenih storitvah radiologov v UKC Maribor nepopolni, ker prikazujejo zgolj ambulantne storitve, objavljene na spletni strani ZZZS, ne pa tudi storitev, opravljenih za hospitalizirane bolnike, ki se obračunavajo po drugem sistemu. "Prav teh bolnikov je v bolnišnicah, zlasti v UKC, največ, obenem pa gre za najzahtevnejše primere," je pojasnil.

Pri tem je še poudaril, da je teleradiologija (delo na daljavo, op. p.), ki mu je omogočila, da je opravil toliko preiskav izven matičen ustanove, del sodobne medicine. "S takšnim obsegom dela nisem nikomur škodoval – nasprotno, številnim bolnikom sem omogočil bistveno hitrejši dostop do izvidov, kot bi ga imeli sicer. Prepričan sem, da podobno ravnajo tudi drugi radiologi ter člani radioloških timov," je še zapisal Rupreht.