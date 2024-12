Vlada bo omejila zaslužke radiologov in koncesionarjev #video

Vlada je sprejela novelo letošnje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so jo pripravili na ministrstvu za zdravje. Novela bo znižala cene radioloških storitev, razširila nekatere programe v zdravstvu in prenovila plačevanje ambulant družinske medicine in pediatrije s sistemom glavarinskih količnikov.

Prenova plačevanja ambulant družinske medicine s prenovljenimi glavarinskimi količniki bo uveljavljena 1. februarja. Prenovo količnikov so v sodelovanju z ministrstvom pripravili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na zavodu so večkrat poudarili, da so nove količnike izračunali na podlagi dostopnih podatkov. Namen prenove je pravičneje določiti, kako "zahtevne" paciente ima vsaka od ambulant. Po novem bo namreč povprečna zahtevnost pacientov, ki je izražena s količniki, različna tudi po spolu in določena za vsako starost pacienta posebej.

Trenutno je spodnja meja, po kateri lahko zdravniki odklonijo opredeljevanje dodatnih pacientov, postavljena pri 1.895 glavarinskih količnikih. Po novem bo spodnja meja pri 1.348 količnikih. Na ZZZS so večkrat zatrdili, da je nov količnik primerljiv s prejšnjim in da torej ambulante ob prehodu na nov sistem ne bodo bolj obremenjene. Nekaj ambulant, ki so trenutno blizu meje odklanjanja, bo moralo po spremembi dodatno opredeliti manjše število pacientov.

Ambulante z višjim številom količnikov bodo prejele več denarja. ZZZS bo po napovedih za nagrajevanje bolj obremenjenih ambulant namenil 4,5 milijona evrov na leto. Po določeni meji (2.426 količnikov po novem sistemu) pa za vsak dodatni količnik ambulante ne bodo prejele denarja. Namen je preprečiti prekomerno opredeljevanje in s tem pacientom zagotoviti varno obravnavo.

Če uredba zagotavlja sredstva za nagrajevanje ambulant družinske medicine in pediatrije, pa bo DZ v četrtek obravnaval interventni zakon, ki bo podaljšal pravno podlago za razdeljevanje teh sredstev zaposlenim. Zdravniki specialisti bodo lahko tako še naprej mesečno prejeli do 1.500 evrov bruto dodatka, diplomirane medicinske sestre do 750 evrov, srednje medicinske sestre do 600 evrov, zdravstveno-administrativni delavci pa do 400 evrov bruto.

Ob tem po prenovi plačnih modelov zdravnikom več ne bo treba beležiti in ZZZS posredovati števila opravljenih posvetov na daljavo in krajših obiskov. Plačilo za te storitve bo po novem vključeno v plačilo glavarinskih količnikov. Uvajajo tudi novo, bolje plačano storitev domačih obiskov pacientov, ki imajo več sočasnih zdravstvenih težav.

Nove smernice napotovanja in nižje cene radioloških storitev

Novela uredbe prinaša tudi nove smernice za napotovanje na področju fizioterapije in interne medicine. Število fizioterapevtskih obravnav na en delovni nalog bo omejeno na največ 15, ob tem pa so fizioterapijo za tretjo in vsako naslednjo ponovno napotitev pacienta za isto diagnozo omejili na največ tri obravnave.

Uredba bo s 1. januarjem znižala cene radioloških storitev. Za opravljene magnetne resonance (MR) bodo izvajalci v javni mreži v povprečju prejeli 21 odstotkov manj denarja, za računalniško tomografijo (CT) pa 13 odstotkov manj. Prihranek za zdravstveno blagajno je ocenjen na 16,6 milijona evrov na leto.

Še naprej bodo radiološke storitve javnim zdravstvenim zavodom plačevali po realizaciji, torej toliko, kot jih bodo opravili. Ne bo pa to več veljalo za koncesionarje, plačani bodo le za vnaprej določeno število opravljenih storitev, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Se bodo radiologi vračali v javne bolnišnice?

Spomnila je, da radiologi iz javnih ustanov odhajajo k zasebnikom s koncesijami. Posledično pa javne ustanove niso imele dovolj radiologov za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. "Če je recimo v javni zdravstveni zavod prišel otrok, ki je nujno potreboval ultrazvok trebuha, radiologa pa tam ni bilo, ultrazvoka ni bilo mogoče izvesti," je ponazorila. Po drugi strani pa denimo za nenujne magnetne resonance kolen čakalnih vrst ni.

Na vprašanje, ali pričakuje, da se bo del radiologov vrnil v javne bolnišnice, je odgovorila, da to težko reče. Bodo pa, kot je napovedala, učinke ukrepov budno spremljali in uredbo po potrebi prilagodili.

Ukrepi na letni ravni težki dobrih 36 milijonov evrov

Uredba bo na primarni ravni nekatere programe razširila, med drugim ambulante družinske medicine, fizioterapije ter zobozdravstva za odrasle in mladino. Še vedno velja, da denar na ministrstvu zagotovijo tistim ustanovam, ki imajo za izvajanje posameznega programa predhodno zagotovljen kader, opremo in prostore. Na sekundarni ravni pa novela prinaša širitve programov psihiatrije, ambulantne kardiološke rehabilitacije ter oralne in maksilofacialne kirurgije. Opredeljuje tudi dodatek za 200 dodatnih robotsko asistiranih posegov in 28 dodatnih posegov perkutane vstavitve aortnih zaklopk (program Tavi) v UKC Ljubljana.

Javne bolnišnice in oba univerzitetna klinična centra pa bodo lahko dobili dodatna sredstva za plačilo krvi in krvnih pripravkov, za to z novelo namenjajo 17,3 milijona evrov. Novela predvideva tudi 16,6 milijona evrov za boljše vrednotenje urgentnih obravnav v okviru urgentnih ambulant oziroma centrov.

Prenovili so tudi model plačevanja ambulantne dejavnosti kardiologije, in sicer bo en tim na leto moral opraviti 4.400 storitev, od tega vsaj 930 prvih pregledov, dejavnost pa se bo še naprej plačevala po realizaciji. Vsi izvajalci, ki bodo opravili 930 prvih pregledov, bodo upravičeni do deset odstotkov višje cene prvega pregleda za vse preglede. V noveli so za to predvideli 247 tisoč evrov za leto 2025.

Po besedah Prevolnik Rupel je cilj uredbe zagotavljanje dostopnosti zdravstvenih storitev, celovitost in kakovost obravnav. Vrednost ukrepov uredbe na letni ravni znaša 36,6 milijona evrov. Nekateri ukrepi se bodo uveljavili še v tem letu, nekateri v prihodnjem.