Taberner in Darderi v finalu Umaga

Španec Carlos Taberner, ki ni med nosilci teniškega turnirja v Umagu (596.035 evrov nagradnega sklada), je v polfinalu nadigral četrtega nosilca Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine s 6:2 in 6:1 ter se bo v finalu pomeril z Italijanom Lucianom Darderijem. Drugi nosilec je izločil Argentinca Camila Uga Carabellija s 7:6 (6) in 6:3.