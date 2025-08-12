Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

12. 8. 2025,
14.53

Monika Seleš spregovorila o hudi bolezni

Nekdanja teniška zvezdnica Monica Seleš je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP priznala, da ima tri leta hude zdravstvene težave zaradi mišične oslabelosti. Med drugim je povedala, da je med igranjem tenisa nenadoma videla dvojno in zato zgrešila žogico.

Monika Seleš ima zdravstvene težave. | Foto: Guliverimage Monika Seleš ima zdravstvene težave. Foto: Guliverimage Enainpetdesetletna Monika Seleš, sicer rojena v Jugoslaviji, a že več kot 30 let tudi ameriška državljanka, je razkrila, da gre za živčno-mišično avtoimunsko bolezen, pri kateri protitelesa blokirajo prenos impulzov na stičišču med živcem in mišico.

Posledice so okvara vida in mišična oslabelost v rokah in nogah. Seleš je povedala, da ima težave tudi z nego las. Pred obiskom zdravnika še nikoli ni slišala za to bolezen, je dejala Seleš, ki je v svoji karieri osvojila devet grand slamov.

"To ima velik vpliv na moje vsakdanje življenje," je dejala Američanka, ki je svojo zadnjo tekmo odigrala leta 2003.

"Otrokom kot mentorica vedno govorim: 'Vedno se moraš prilagajati. Žoga odskakuje in ti se moraš prilagoditi temu.' In to počnem tudi zdaj," je dejala Seleš.

