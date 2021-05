Zabodena: spomin na enega najbolj črnih dni v športu #video

V petek, 30. aprila, je minilo natanko 28 let, ko je bila Monika Seleš, ena najboljših teniških igralk, na turnirju v Hamburgu zabodena. Tisti dan ji je za vedno spremenil življenje, prav tako tudi svetovni tenis. Seleševa je po tistem doživljala hude psihološke travme in še danes je razočarana nad potezo organizatorjev turnirja.

Ljubitelji tenisa se zagotovo spomnijo dogodka iz leta 1993. Monika Seleš je takrat doživljala pravo nočno moro. V četrtfinalu turnirja v Hamburgu, ko je igrala proti Magdaleni Maleevi (6:4, 4:3), jo je med odmorom s 23-centimetrskim nožem od zadaj napadel neuravnovešeni Günter Parche, navijač Steffi Graf. Seleševa je dobila centimeter in pol globoko rano, dogodek pa je za vedno zaznamoval teniški šport. Dogodek je dramatično vplival na njeno kariero in življenje, teniški svet pa je spoznal, kako daleč gre lahko obsedeni navijač. Takrat 38-letni Günter Parche, tovarniški delavec je "zlomil" igralko, ki bi lahko v tenisu kraljevala še nekaj let.

Pri 19 letih je bila nepremagljiva in vse ji je uspevalo

Takrat šele 19-letna Monika Seleš, po rodu Jugoslovanka z madžarskimi koreninami, je v tistem času že dve leti kraljevala na teniški turneji. Leta 1990 je s 16 leti postala najmlajša zmagovalka OP Francije. Marca leta 1991 pa je s 17 leti postala najmlajša prva igralka sveta. S prestola je izrinila Nemko Steffi Graf, ki je bila na vrhu vse od leta 1987. Od januarja leta 1991 je zmagala kar sedem od osmih turnirjev za grand slam. Leta 1992 je izgubila le finale v Wimbledonu, njeno razmerje zmag in porazov pa je bil neverjetnih 56:1. Poleg tega je trikrat zapored (1990, 1991, 1992) zmagala finalni turnir WTA. Za tisti čas je imela Seleševa zelo inovativno igro, saj je zelo zgodaj po odboju močno udarjala žogico. Znana je bila tudi po svojem stokanju ob udarjanju, kar je šlo marsikateri igralki na živce.

Günter Parche je Moniko Seleš zabodel s kuhinjskim nožem. Foto: Guliverimage

Kaj se je pravzaprav dogajalo?

Do usodnega trenutka je bil videti povsem navaden dan. Ob 18.50, pri izidu 6:4, 4:3, je šel minuto in pol dolg premor h koncu. Seleševa je naredila še zadnji požirek vode, v tistem trenutku se je Günter Parche uspel neopazno prebiti do nje in jo s kuhinjskim nožem zabodel v hrbet. Monika je odskočila, se prijela za hrbet in zakričala. Ta trenutek je opisala tudi v svoji knjigi (Getting a Grip).

"Spominjam se, da sem sedela in se brisala z brisačo. Nagnila sem se naprej, da bi naredila požirek. Čas se nama je iztekal in imela sem suha usta. Ravno, ko sem se z ustnicami dotaknila kozarca, sem v hrbtu začutila grozljivo bolečino. Zagledala sem moškega s kapo in nasmehom na obrazu. Roke je imel dvignjene nad glavo, v rokah pa je imel nož. Spet je želel iti proti meni. Nisem razumela, kaj se dogaja."

Moniko Seleš so odpeljali v lokalno bolnišnico in jo že po nekaj dneh izpustili. Foto: Reuters

Günterja so varnostniki s pomočjo nekaterih gledalcev v nekaj sekundah ustavili, še predno bi lahko še enkrat napadel. Nekaj minut pozneje je bila Seleševa še vedno pri zavesti in odpeljali so jo v lokalno bolnišnico. Na majici je imela sledi svoje krvi. Osem tisoč gledalcev, ki so bili takrat na tribunah, je bilo šokiranih. Prav tako vsa svetovna javnost, saj je novica hitro zaokrožila po svetu.

Napad ji je pustil hude psihološke posledice.

Vrnila se je šele po dveh letih

Na srečo Seleševa ni imela poškodovanega nobenega vitalnega organa, tako da njeno življenje ni bilo ogroženo. Po nekaj dneh v bolnišnici je lahko odletela nazaj v ZDA. Zdravniki so dejali, da bo po treh mesecih lahko povsem okrevala. Turnir se je takrat vseeno nadaljeval, dobila ga je Arantxa Sanchez Vicario, ki je v finalu premagala Steffi Graf.

Monika tistega leta ni več igrala tenisa in posledično je na lestvici WTA padla na osmo mesto. Psihološka rana je bila veliko globlja, kot rana, ki jo je dobila zaradi napada. Čeprav bi fizično lahko igrala že čez nekaj mesecev, je potrebovala več kot dve leti, da se je vrnila na igrišča. Kmalu po napadu je namreč tudi izvedela, da je njen oče in dolgoletni trener zbolel za rakom.

Nikoli več prava Monika Seleš Po napadu Seleševa nikoli več ni bila ista. Foto: Gulliver/Getty Images

Poleti 1995 je najprej igrala ekshibicijski dvoboj proti Martini Navratilovi. Nato se je udeležila turnirja v Torontu. Tega je zmagala brez izgubljenega niza, nekaj tednov pozneje se je na OP ZDA prebila do finala, kjer jo je premagala Steffi Graf (7:6, 0:6, 6:3). Na začetku sezone 1996 je pri 22 letih zmagala OP Avstralije, kar je bila njena zadnja zmaga na turnirjih za grand slam.

Za tem je do leta 2002 bila uvrščena med prvo deseterico, a je v svoji knjigi priznala, da je imela težave s prehranjevanjem in prekomerno težo. Seleševa je zadnji dvoboj odigrala na OP Francije leta 2003, uradno pa se je iz profesionalnega tenisa umaknila pet let pozneje (2008). V svoji (pre)kratki karieri je osvojila 53 turnirskih zmag, o tistem dogodku, ki jo je zaznamoval za vedno, še danes nerada govori.

Neuravnovešenec je dosegel svoj namen

Napadalec je z nerazumljivim napadom dosegel svoj namen. Ustavil je prevlado Monike Seleš, Steffi Graf pa se je vrnila na vrh svetovnega tenisa. "Ko se ozrem nazaj, sem prepričana, da bi bila moja kariera drugačna, če me ne bi zabodel. Vedno se bom spraševala, zakaj sem edina v zgodovini tenisa, ki se ji je zgodilo nekaj takšnega," je pred leti izjavila Seleševa.

Günter Parche Do tistega usodnega dne nihče ni vedel za Günterja Parchea, tovarniškega delavca, ki je bil tisti čas brezposeln. Ta je bil tako obseden z Grafovo, da si je kupil VHS predvajalnik, snemal njene dvoboje in jih neprestano gledal. Po tistem napadu je trdil, da je želel Moniko Seleš le raniti. Po besedah prič, ki so bil prisotne pri tistem dvoboju, je bil videti precej zmeden.

Steffi Graf in Monika Seleš Foto: Reuters

"Kot da se ni nič zgodilo"

Monika Seleš nikoli ni skrivala razočaranja nad tem, kar so se po napadu odločili organizatorji turnirja v Hamburgu. Razočaranja je bila tudi nad nekaterimi izjavami Grafove. Kljub temu da jo je Nemka naslednji dan obiskala v bolnišnici. Za povrh vsega so nekaj tednov pozneje na seji upravnega odbora izglasovali, da ji ne bodo zamrznili statusa.

"Bila sem prepričana, da bodo po napadu turnir prekinili. Ampak ne, vse se je nadaljevalo, kot da se ni nič zgodilo … Tenis je samo še en posel, kjer je denar na prvem mestu," je leta 2009 za L’Equipe Magazine povedala danes 47-letna Seleševa.

Od tistega napada se je veliko spremenilo

Po tistem napadu so se varnostni protokoli precej zaostrili. Varnostniki igralce varujejo tudi ob odmorih, ravno tako ob prihodu in odhodu z igrišča. Günter Parche je bil spoznan za duševno moteno osebo in bil obsojen na dve leti pogojno, kar je bil velik šok za Seleševo in njeno družino. Danes živi v domu za upokojence v Nordhausenu.