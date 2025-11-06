Luka Dončić po triurni drami nasmejal z izjavo

Luka Dončić je po triurni drami in novi zmagi Los Angeles Lakersov nad San Antonio Spursi (118:116) znova pokazal, zakaj ga ljubitelji košarke obožujejo. Ne le zaradi igre, temveč tudi zaradi pristnosti in humorja. Takoj po koncu tekme je za ameriško televizijo spregovoril o nori končnici, soigralcih in dvoboju z Victorjem Wembanyamo.

"Bilo je čudno, res čudno," je Luka Dončić z nasmehom začel pogovor po veliki zmagi nad San Antonio Spursi, proti katerim so izničili 13 točk zaostanka in preživeli dramo v zaključku dvoboja, ki je trajal kar tri ure. "Imam neverjetno ekipo. Da se nam je uspelo vrniti po takšni tekmi brez LeBrona (LeBron James, op. a.) in Austina (Austin Reaves, op. a.) … Fantje so se borili. Z njimi je užitek igrati," je povedal slovenski zvezdnik, ki je tekmo končal s 35 točkami, 13 asistencami, devetimi skoki, petimi ukradenimi žogami in dvema blokadama.

Poglejte si vrhunce Dončićeve igre.

O Aytonu, Smartu in črti za avt

Ob vprašanju o soigralcih DeAndreju Aytonu in Marcusu Smartu, za katerega je novinar dejal, da je bil povsod, se je Luka znova nasmejal: "In tudi na črti za avt." Nato pa je nadaljeval: "Neverjetno, fantje so se noro borili. DeAndre je izjemno začel sezono. Vesel sem, da smo zmagali."

Dončić je ob tem mislil na zaključek tekme in dramo na parketu Crypto.com Arene v Los Angelesu. Lakersi so vodili s 118:116 in imeli 1,2 sekunde pred koncem žogo v svojih rokah, ko je izkušeni Marcus Smart pri izvajanju avta stopil na črto, sodniki pa so dosodili nepravilno potezo in žogo dodelili gostom.

Na veliko olajšanje domačih košarkarjev in navijačev Spursi podarjene priložnosti sprva niso izkoristili, a je sledila nova napaka v režiji domačih. Jake LaRavia je le dve desetinki sekunde pred zadnjim zvokom sirene naredil osebno napako, Champagnie pa je dobil priložnost, da z dvema zadetima prostima metoma izsili podaljšek. Na veselje polne dvorane je zgrešil oba.

Vrhunci tekme med LA Lakersi in San Antonio Spursi:

"Zelo spoštujem Wembanyamo"

Pred tekmo se je veliko govorilo o Dončiću in francoskem zvezdniku Victorju Wembanyami, ki je moral zaključek tekme zaradi šestih osebnih napak spremljati s klopi, v karieri pa ni še niti enkrat premagal slovenskega košarkarja. Dončić ga spoštuje in mu je namenil častitljive besede: "On je igralec, ki ga je zelo težko skavtirati. Tako je visok, a hkrati vodi žogo, ustvarja in ima res veliko sposobnosti. Res ga spoštujem. Zelo zabavno ga je bilo spremljati in igrati proti njemu."

O "trash talku" z Reavesom

Ker Austin Reaves tokrat ni igral, je novinar Dončića vprašal, kaj mu bo njegov prijatelj povedal po tekmi, saj je znano, da vedno nekaj drug drugemu govorita in se zbadata na šaljiv način. Luka se je spet nasmejal: "Zadeni moje proste mete." S tem je dal vedeti, da sam ni bil zadovoljen z izvajanjem le-teh. Zadel jih je 13 iz 17 poskusov.

LA Lakers so vknjižili peto zaporedno zmago, pohvalijo pa se lahko s sedmimi skalpi na devetih tekmah. In to ob dejstvu, da LeBron James zaradi težav z išiasom ni odigral niti ene tekme, zadnji dve je izpustil Reaves, Dončić pa je prav tako manjkal na štirih obračunih.