"Luka bi moral izvajati tisti prosti met," je bil po tekmi odkrit JJ Redick, trener Los Angeles Lakersov, ko so ga vprašali, kdo bi moral v končnici tekme izvajati prosti met po tehnični napaki.

V noči na ponedeljek je v Phoenixu potekala dramatična tekma. Lakersi so zapravili 20 točk razlike, a se v končnici tekme vendarle toliko zbrali, da so zmagali z izidom 114:116. Luka Dončić z druščino ima tako na svojem računu 18 zmag in sedem porazov. Trenutno so Lakersi na četrtem mestu zahodne konference.

Najboljši košarkar na igrišču je bil Luka Dončić, ki je tekmo končal pri 29 točkah. A 26-letni Ljubljančan ta večer vseeno ni bil najbolj pri metu. Izkupiček pri metu za dve točki je imel 5/11, še slabšega pa pri metu za tri točke 2/14.

"Ta liga ni za fantke"

Na koncu je bil odločilni mož LeBron James, ki je po tekmi dejal, da so v zadnjih dveh dneh dobro pripravljali na tekmo. Predvsem so se zavedali, da bo tekma zelo fizična, kar se je na koncu tudi izkazalo. V zadnji četrtini so povsem popustili in Phoenixu dovolili, da se je vrnil v igro.

"V zadnji četrtini so se vrnili v tekmo, ker smo jih pošiljali na črto prostih metov. Čas je tekel, oni pa so lahko postavili svojo obrambo. V zadnji četrtini smo se večkrat znašli v težkem položaju, vendar mislim, da smo večinoma dobro igrali," je takoj po tekmi dejal James, ki je imel z Dillonom Brooksom precej dela. Igralca sta si imela namreč med tekmo veliko povedati.

"Gre zgolj za tekmo. To je najvišja raven tekmovanja, za prave fante. To je liga NBA, to ni za fantke. Gre za tekmovalnost. Na igrišču smo se borili in uspelo nam je," je povedal 40-letni košarkar, ki je na koncu z dvema zadetima prostima metoma, zadel je tri od dveh, Lakerse popeljal do pomembnega in ključnega vodstva.

"Mislil sem, da bo Luka izvajal prosti met"

A še pred tem, dvanajst sekund pred koncem tekme, se je zgodilo nekaj zanimivega. Razgreti Dillon Brooks se je spravil na Jamesa, dobil zaradi tega tehnično napako in bil izključen. Jezerniki so imeli na račun tega prosti met, ki ga je neuspešno izvajal LeBron James. JJ Redick, glavni trener Lakersov, je po tekmi odkrito povedal, da bi moral prosti met izvajati slovenski košarkar.

"Z Luko sva se pogovarjala. Mislil sem, da bo Luka izvajal prosti met. Obrnil sem se, LeBron pa je bil že na črti prostih metov in metal. Ne vem, kakšen je bil dogovor na igrišču. To smo že počeli lani. Na začetku sezone smo določili, kdo bo izvajal takšne proste mete. Vsaka ekipa je drugačna. Včasih je to zvezdnik, včasih najboljši strelec, včasih igralec, ki morda potrebuje, da gre žoga skozi obroč. Vse je odvisno od razmer, ampak mislim, da bi moral Luka izvajati tisti prosti met," je po tekmi izjavil Redick.

