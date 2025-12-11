Tudi to leto bomo v NLB Skupini strnili z dobrodelno donacijo na vseh trgih, kjer delujemo

Številke so nekaj, kar je NLB izjemno blizu. Razumljivo – banka se namreč mora spoznati na številke, sicer ni dobra banka. Zato odkrito priznavamo: številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar stoji za njimi – zgodba in vpliv, ki ga te številke pustijo.

Ena od številk, ki bo za NLB Skupino v teh prazničnih decembrskih dneh še kako pomembna, je tudi 9 – tolikšno je namreč število dobrodelnih donacij, ki jih bodo v tem prazničnem decembru podarile članice NLB Skupine (v Sloveniji in BIH po dve donaciji, po eno pa v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, na Hrvaškem in Kosovu). A še pomembneje je, da jih bodo namenile otrokom, ki so naša prihodnost in prihodnost naše domače regije, Jugovzhodne Evrope. V NLB Skupini se namreč ne osredotočamo le na Slovenijo, temveč celotno regijo, kjer poslujemo – na regijo, ki je naš dom. Prav tu želimo puščati le najboljše sledi.

V NLB d. d. bomo za praznične donacije namenili 129.750 evrov, in sicer 29.750 evrov Urgentni ambulanti Pediatrične klinike v Ljubljani za nakup defibrilatorja, sto tisoč evrov pa Kliničnemu oddelku za reprodukcijo na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in s tem zdravljenju neplodnosti, s čimer še naprej naslavljamo problematiko nizke rodnosti v Sloveniji.

"V NLB se zavedamo, da je prihodnost naše družbe odvisna od naših otrok. Ne le od tega, da imajo ustrezen vrednostni sistem, kar med drugim naslavljamo s projektom NLB Šport mladim, temveč tudi od tega, da jih bomo dejansko imeli – otroke namreč. Demografski trendi so skrajno zaskrbljujoči, zato kot sistemska finančna institucija prepoznavamo potrebo, da pomagamo po svojih močeh, tudi s tovrstnimi donacijami. Pari se namreč vse pozneje odločajo za naraščaj, zaradi česar se jih vse več srečuje tudi s težavami pri zanositvi. Kot pravimo, so številke namreč pomembne, a veliko pomembnejše so zgodbe, ki se skrivajo za njimi. Želimo si, da bodo naše donacije uresničile veliko srečnih in srčnih zgodb," poudarja predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Pri donacijah seveda niso ključne številke, ampak zgodbe parov, ki bodo morda prav zaradi strokovnjakov ginekološke klinike dočakali naraščaj, in zgodbe malih junakov, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki.

Ob dobrodelni donaciji tudi nova kampanja

Donacije bo tako v Sloveniji kot na številnih drugih trgih v regiji, kjer posluje NLB Skupina, podprla tudi nova praznična kampanja. Vabljeni k ogledu.

Naročnik oglasnega sporočila je NLB d. d.