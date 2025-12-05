Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Slovenka Nuša Korotaj na čelu resorta Terme Sveti Martin prejela nagrado za najboljšo hotelsko direktorico na Hrvaškem

Slovensko-hrvaška družba za upravljanje hotelov BHS – Best Hospitality Solutions z velikim ponosom sporoča, da je njihova generalna direktorica Nuša Korotaj, ki vodi Terme Sveti Martin na Hrvaškem, prejela prestižno nagrado za najboljšo generalno direktorico na Hrvaškem za leto 2025. Nagrado so podelili 3. decembra na 27. Kongresu hotelirjev v Zagrebu, podeljuje pa jo Združenje podjetnikov v hotelirstvu Hrvaške – UPUHH.

Nuša Korotaj, generalna direktorica Term Sveti Martin, s prestižno nagrado | Foto: BHS Nuša Korotaj, generalna direktorica Term Sveti Martin, s prestižno nagrado Foto: BHS  

"To je izjemno priznanje ne le za Nušo osebno, temveč tudi za celotno našo ekipo pri BHS. Ponosni smo, da lahko pod našim okriljem posamezniki in timi rastejo ter dosegajo takšne izjemne dosežke. Kot slovenska državljanka, ki deluje v hrvaškem okolju, je Nuša s svojim priznanjem dokazala, da mednarodno sodelovanje in podpora, ki jo nudimo pri BHS, resnično ustvarjata plodna tla za uspeh," so povedali v Best Hospitality Solutions. 

Po njenih besedah sta empatija in prisotnost pri vodenju ključ do takšnih uspehov. In kot pravi sama, je ta dosežek rezultat kulture zaupanja in spoštovanja v njeni ekipi.

Nagrado je Nuša Korotaj prejela na 27. Kongresu hotelirjev v Zagrebu | Foto: BHS Nagrado je Nuša Korotaj prejela na 27. Kongresu hotelirjev v Zagrebu Foto: BHS

"Nuši smo hvaležni za njeno predanost in profesionalnost ter se veselimo nadaljnjih skupnih uspehov. Ta dosežek potrjuje, da sta okolje in ekosistem, ki ga ustvarjamo pri BHS, resnično spodbudna za rast in razvoj vrhunske hotelske stroke."

Naročnik oglasnega sporočila je BHS, d. o. o.

