Severjevi nagradi Ajdi Smrekar in Damjani Černe

Severjevi nagradi za igralske stvaritve v poklicnih gledališčih bosta na nocojšnji podelitvi v Škofji Loki prejeli Ajda Smrekar in Damjana Černe. Študentsko nagrado si bosta delila Jure Šimonka in Peter Podgoršek. Za udejstvovanje v ljubiteljskem gledališču bo nagrado za življenjsko delo prejel Andrej Šubic, za igralske dosežke pa Anja Garbajs.

Dobitnike nagrad, ki jih bo že 55. podelil Sklad Staneta Severja, ustanovljen v spomin na legendarnega gledališkega in filmskega igralca, je po pregledu vseh predlogov izbrala strokovna žirija. Predsedovala ji je Tea Rogelj, člani pa so bili Zala Dobovšek, Barbara Rogelj, Staša Mihelčič in Branko Jordan.

Nagrado za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih si je prislužila članica ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega Ajda Smrekar, ki jo, kot je zapisala žirija, zaznamuje sodoben, svež in živahen igralski temperament: "Je osebnost, ki gledališko krajino oplaja s poglobljenim pristopom in izpiljenim obvladovanjem izraznih razsežnosti."

Nagrado si je prislužila za vloge v uprizoritvah Razpoka, Luč in Vila blok Evropa. Kot je poudarila žirija, Ajda Smrekar odrske like vselej napolni z značajnostjo, v kateri se zrcali detajlno raziskovanje in intuitivna preciznost. Predvsem pa dokazuje poglobljen občutek za psihofizičen ritem likov v posameznih uprizoritvenih celotah, s katerim vsakič znova soustvarja kompleksnost in živost igralske magije.

Žirija je Severjevo nagrado dodelila tudi članici igralskega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča Damjani Černe, in sicer za vloge v uprizoritvah Angeli v Ameriki ter Jata in v projektu Dodekalogija. Nagrajenka je po mnenju žirije v obdobju zadnjih dveh let opazno zaznamovala gledališko dogajanje, saj je v spektru številnih markantnih vlog znova izkazala izjemen igralski talent, senzibilnost, načelnost in odgovoren čut za kolektiv(no).

"Damjana Černe je igralka neusahljive energije, ki ves čas raziskuje in odkriva svet okoli sebe, hkrati pa lucidno razkriva sebe in seva užitek v igranju - ki je tudi nekako osišče njenega izraza, vedno na poti novega raziskovanja, čudenja in iskanja izzivov, ki bi preizprašali že poznano," je zapisala žirija.

Kdo je še med prejemniki nagrad

Nagrada Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev študentov dramske igre bo šla v roke študentov AGRFT Jureta Šimonke in Petra Podgorška za vloge v produkcijah petega in šestega semestra dramske igre, in sicer v avtorskem projektu Opraviti z Eddyjem ter v Hamletu. Kot so zapisali v obrazložitvi, sta oba izkazala odličnost in izvrstnost v območju tako imenovanega snovalnega gledališča, odlično pa sta nastopila tudi kot Hamlet in Polonij.

Severjevo nagrada za življenjsko delo v slovenskem ljubiteljskem gledališču bo prejel član igralskega ansambla Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane Andrej Šubic. Na področju ljubiteljskega gledališča deluje že več kot 45 let, njegov opus pa obsega več kot 36 predstav in avtorskih projektov, v katerih nastopa kot režiser, igralec, avtor besedil, prevajalec v poljansko narečje in organizator.

Nagrada Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču za minuli dve leti bo šla v roke članici gledališkega ansambla Šentjakobskega gledališča Ljubljana Anji Garbajs, ki je po desetletju premora z odra v zadnjih gledaliških sezonah dosegla nove razsežnosti svojega igralskega ustvarjanja v uprizoritvah Mnogo hrupa za nič in Podeželje.