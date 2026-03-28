Na smučarskih poletih v Planici je na ekipni moški preizkušnji zmagala reprezentanca Avstrije, druga je bila Japonska, tretja pa Norveška. Slovenci so tokrat tekmo končali na petem mestu. Dan se je sicer začel zelo stresno, saj se je Domnu Prevcu poskusni skok povsem ponesrečil, a je k sreči varno pristal. Podobno se mu je dogajalo tudi v obeh tekmovalnih serijah. Popoldne (ob 15.00) je na sporedu še prva ženska tekma na letalnici bratov Gorišek. Danes so v Planici zabeležili skupno 30.878 obiskovalcev. Organizatorji so še sporočili, da lahko vsi kupci vstopnic, ki danes zaradi prometnih razmer niso uspeli priti v Planico, svoje vstopnice izkoristijo jutri ali pa uveljavljajo vračilo kupnine na prodajnem mestu, kjer so jih kupili.

Za nami je v Planici zelo pestro dopoldne, potem ko se je končala ekipna tekma. Zmaga je pripadla Avstriji, ki je zbrala 1439,5 točke, drugo mesto je osvojila Japonska (1425,6), tretje pa Norveška (1418,0). Slovenija je tekmo končala na petem mestu s 1332,8 točke. Za zmagovalno ekipo je zaostala 106,7 točke, za tretjeuvrščeno Norveško pa 85,2 točke.

Slovenski skakalci tokrat niso bili najbolj razpoloženi. Predvsem Domen Prevc, ki v soboto nikakor ni našel pravih občutkov.

Pravzaprav je ob vsakem njegovem skoku trenerjem in gledalcem zastajal dih. K sreči so se njegovi skoki končali z varnim pristankom. Domen Prevc je v poskusni seriji skočil 80 metrov, v prvi seriji 232 metrov, v finalni pa 198,5 metra. Bistveno manj, kot je verjetno tudi on sam pričakoval.

"Jaz si želim, da bi imel v tem trenutku enostaven odgovor. Torej, kako naj vse skupaj popravim do jutri. Priznam, da ga nimam. Očitno imam občutke nastavljene tako na limitu in če pritisk ni enakomeren, potem še jaz izsiljujem, zaradi ekipne tekme je srčni utrip še višji … Jutri bo treba iti umirjeno in oddelati tako, kot znam," je po tekmi za nacionalno televizijo povedal Prevc, ki je med drugim dodal, da bo treba do nedeljske tekme nekaj spremeniti.

Skakalec poskusna serija 1. serija 2. serija Rok Oblak (Slo) 195 m 197 m 192,5 m Timi Zajc (Slo) 211,5 m 236 m 223,5 m Anže Lanišek (Slo) 227,5 m 223 m 223,5 m Domen Prevc (Slo) 80 m 232 m 198,5 m

Timiju Zajcu je v prvi seriji uspel najboljši skok v slovenski ekipi. Pristal je pri 236 metrih.

Avstrija najboljša že po prvi seriji

Že po prvi seriji ekipne tekme v Planici je vodila Avstrija pred Japonsko na drugem in Norveško na tretjem mestu, medtem ko je bila Slovenija na četrtem mestu z zaostankom 47,6 točke za vodilnimi, za tretjeuvrščeno Norveško pa je zaostajala 21,6 točke. Slovenski skakalci so prikazali dobre nastope, saj je Timi Zajc poletel do 236 metrov, Domen Prevc je pristal pri 232 metrih. Naš najboljši skakalec je imel spet precej nemiren skok, a mu je ta uspel veliko bolje kot v poskusni seriji. Anže Lanišek je dosegel 223 metrov, Rok Oblak pa je prispeval skok, dolg 197 metrov. Slovenci so bili tako po prvi seriji v boju za stopničke.

Domen Prevc v poskusni seriji

Ponesrečen skok Prevca v poskusni seriji

V poskusni seriji je najdaljši skok uspel Japoncu Renu Nikaido, ki je pristal pri kar 237,5 metra. Odlično je nastopil tudi Anže Lanišek, ki je z 227,5 metra zasedel drugo mesto, tik za njim pa je bil Norvežan Marius Lindvik z 227 metri. Med preostalimi slovenskimi predstavniki je Timi Zajc končal na 13. mestu, medtem ko je Domen Prevc po krajšem skoku zasedel 32. mesto.

Našemu najboljšemu skakalcu se je skok povsem ponesrečil, a je k sreči uspel normalno pristati. Ob njegovem skoku je marsikomu zastal dih, saj bilo videti zelo nevarno.

Pomembno sporočilo organizatorja Organizatorji poletov v Planici so sporočili, da so za sobotni dan razprodali vse vstopnice. Temu primerna pa je bila tudi gneča. Ob tem so sporočili, da lahko vsi kupci vstopnic, ki danes zaradi prometnih razmer niso uspeli priti v Planico, svoje vstopnice izkoristijo jutri ali pa uveljavljajo vračilo kupnine na prodajnem mestu, kjer so jih kupili. Za nedeljski program, ko pričakujejo nekoliko manjši obisk, vseeno priporočajo pravočasen odhod na pot, saj bo na cestah več osebnih vozil in manj avtobusov, kar lahko povzroči zastoje.



Smučarski poleti, Planica, ekipna tekma (m):



1. Avstrija 1439,5 točke

(Daniel Tschofenig 218/234 m – Markus Müller 231/201,5 – Stefan

Kraft 235,5/217,5 – Stephan Embacher 233,5/221)

2. Japonska 1425,6

(Naoki Nakamura 237,5/235,5 – Tomofumi Naito 235/228 – Ryoyu

Kobayashi 220/197,5 – Ren Nikaido 225/213,5)

3. Norveška 1418

(Robin Pedersen 219/207,5 – Isak Andreas Langmo 228/239 – Marius

Lindvik 238/235,5 – Johann Andre Forfang 246/202,5)

4. Nemčija 1374,7

5. Slovenija 1332,8

6. Švica 1231,9

7. Finska 1222,4

8. Poljska 1109