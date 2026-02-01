V Los Angelesu bodo podelili glasbene nagrade grammy

V Los Angelesu bo danes 68. podelitev glasbenih nagrad grammy. Z devetimi nominacijami na prireditev prihaja Kendrick Lamar, s sedmimi sledi Lady Gaga, s po šestimi nominacijami pa raper Bad Bunny, pevka Sabrina Carpenter ter R&B pevec in tekstopisec Leon Thomas. Podelitev v prenosu ameriške televizije CBS bo že šestič vodil komik Trevor Noah.

Nagrade bodo podelili v 95 kategorijah. Kendrick Lamar je med drugim nominiran za pesem in album leta. Lani je grammyja za album leta osvojila Beyonce, Kendrick Lamar je osvojil skupaj pet grammyjev, najboljša debitantka je postala Chappell Roan, ki je letos nominirana v kategoriji posnetek leta.

Osem glasbenih nastopov

Na letošnji podelitvi naj bi nastopilo vseh osem nominirancev za najboljšega debitanta – Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren in Lola Young, pa tudi Sabrina Carpenter, hip-hop duo Clipse, Pharrell Williams in drugi.

Za grammyja za posnetek leta so nominirani DtMF (Bad Bunny), Manchild (Sabrina Carpenter), Anxiety (Doechii), Wildflower (Billie Eilish), Abracadabra (Lady Gaga), luther (Kendrick Lamar & SZA), The Subway (Chappell Roan ) in APT (Rose & Bruno Mars).

V kategoriji albuma leta pa so nominirani albumi Debi Tirar Mas Fotos (Bad Bunny), Swag (Justin Bieber), Man's Best Friend (Sabrina Carpenter), Let God Sort Em Out (Clipse), Mayhem (Lady Gaga), GNX (Kendrick Lamar), Mutt (Leon Thomas) in Chromakopia (Tyler, The Creator). Za grammyja za pesem leta so v igri pesmi Abracadabra, Anxiety, APT, DtMF, Golden, Luther, Manchild in Wildflower.

V kategoriji pop vokalni album so nominirani Swag (Justin Bieber), Man's Best Friend (Sabrina Carpenter), Something Beautiful (Miley Cyrus), Mayhem (Lady Gaga) in I've Tried Everything But Therapy (Part 2) (Teddy Swims).

Kendrick Lamar je z GNX v boju za pozlačen gramofon za najboljši rap album, v tej kategoriji so nominirani še albumi Let God Sort Em Out (Clipse, Pusha T & Malice), Glorious (GloRilla), God Does Like Ugly (JID) in Chromakopia (Tyler, The Creator). Grammyja za najboljšo rock pesem pa si lahko obetajo pesmi As Alive As You Need Me To Be, Caramel, Glum, Never Enough in Zombie.

