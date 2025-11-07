Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Petek,
7. 11. 2025,
21.32

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

nominacije nagrade Kendrick Lamar grammyji grammy

Petek, 7. 11. 2025, 21.32

1 ura, 1 minuta

Kendrick Lamar na 68. podelitev nagrad grammy z devetimi nominacijami

A. P. K., STA

Kendrick Lamar | Dobitnik Pulitzerjeve nagrade za glasbo 38-letni Lamar, ki ima pod kapo že skupaj 22 grammyjev, se bo potegoval za nagrade za album, ploščo in pesem leta z njegovega najnovejšega albuma GNX. | Foto Reuters

Dobitnik Pulitzerjeve nagrade za glasbo 38-letni Lamar, ki ima pod kapo že skupaj 22 grammyjev, se bo potegoval za nagrade za album, ploščo in pesem leta z njegovega najnovejšega albuma GNX.

Foto: Reuters

Rap glasbenik Kendrick Lamar je od Ameriške akademije za glasbo danes prejel devet nominacij za nagrade grammy, ki jih bodo podelili 1. februarja prihodnje leto v Los Angelesu. Lamar je na letošnji 67. podelitvi osvojil pet grammyjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lady Gaga je dobila sedem nominacij za svoj album Mayhem, po šest nominacij pa so dobili raper iz Portorika Bad Bunny, pop zvezdnica Sabrina Carpenter, pevec in producent Leon Thomas ter kanadski glasbeni producent in skladatelj Cirkut.

Lamar v boju za več prestižnih nagrad

Dobitnik Pulitzerjeve nagrade za glasbo, 38-letni Lamar, ki ima pod kapo že skupaj 22 grammyjev, se bo potegoval za nagrade za album, ploščo in pesem leta z njegovega najnovejšega albuma GNX.

Za prestižno nagrado za najboljši album se potegujejo tudi Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas, Tyler the Creator, hip-hop duet Clipse (Pusha T in Malice) in pop zvezdnik Justin Bieber s svojim prvim studijskim albumom v štirih letih.

Lady Gaga je prvič doslej dobila vse tri najprestižnejše nominacije – album, plošča in pesem leta – skupaj. | Foto: Guliverimage Lady Gaga je prvič doslej dobila vse tri najprestižnejše nominacije – album, plošča in pesem leta – skupaj. Foto: Guliverimage Lady Gaga je prvič doslej dobila vse tri najprestižnejše nominacije – album, plošča in pesem leta – skupaj.

Kdo so še nominiranci za pesem leta?

V kategoriji pesmi leta so nominirani še Doechii s skladbo Anxiety, Bruno Mars in Rose s skladbo APT, HUNTR/X s skladbo Golden iz Netflixove uspešnice KPop Demon Hunters, Carpenter s skladbo Manchild, Bad Bunny s skladbo DtMF ter Billie Eilish in Finneas s skladbo Wildflower.

Med nominiranimi za najboljšega novega izvajalca, ki jo je lani osvojila Chappell Roan s pesmijo Good Luck, Babe, so Addison Rae, Lola Young, Olivia Dean in Sombr.

Glasbena akademija, ki je sprejela več kot 3.800 novih članov, je podala nominacije v 95 kategorijah.

