Kritiki povedali svoje: ti filmi vodijo v tekmi za oskarje

Prva podelitev filmskih nagrad v letošnjem letu je že prinesla namige, kdo so favoriti za letošnje oskarje.

V Santa Monici so v nedeljo podelili Critics' Choice Awards, nagrade za filmske in televizijske dosežke po izboru kritikov, in s tem začeli letošnjo sezono podelitev nagrad, ki se bo marca končala z vrhuncem - podelitvijo oskarjev.

S podelitvijo kritiških nagrad se tako že vrstijo ugibanja oziroma napovedi, kdo bodo favoriti na letošnjih Oskarjih. Največ nagrad kritikov sta letos odnesla filma Frankenstein režiserja Guillerma del Tora in Sinners režiserja Ryana Cooglerja, a ne v najpomembnejših oziroma najbolj prestižnih kategorijah - nagradi za najboljši film in najboljšo režijo je namreč odnesel film Ena bitka za drugo (One Battle After Another) režiserja Paula Thomasa Andersona.

Jacob Elordi je navdušil z vlogo pošasti v Frankensteinu. Foto: Reuters

Za najboljšega glavnega igralca so kritiki razglasili Timothéeja Chalameta v filmu Veličastni Marty (Marty Supreme), za najboljšo glavno igralko pa Jessie Buckley v filmu Hamnet. Najboljši stranski igralec je postal Jacob Elordi v filmu Frankenstein, najboljša stranska igralka pa Amy Madigan v filmu Ura izginotja (Weapons).

Med televizijskimi vsebinami je največ, štiri nagrade prejela Netflixova serija Adolescence, ki so jo razglasili za najboljšo miniserijo, s po tremi nagradami pa sta ji sledili seriji The Pitt na HBO Max, ki je med drugim postala najboljša dramska serija, in The Studio na Apple TV, ki so jo razglasili za najboljšo komično serijo.

