Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
8.06

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Critics' Choice Awards nagrade Oskarji oskarji

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 8.06

25 minut

Kritiki povedali svoje: ti filmi vodijo v tekmi za oskarje

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Critics Choice Awards | Režiser Paul Thomas Anderson z ekipo filma Ena bitka za drugo, ki so ga kritiki razglasili za najboljši film leta. | Foto Reuters

Režiser Paul Thomas Anderson z ekipo filma Ena bitka za drugo, ki so ga kritiki razglasili za najboljši film leta.

Foto: Reuters

Prva podelitev filmskih nagrad v letošnjem letu je že prinesla namige, kdo so favoriti za letošnje oskarje.

V Santa Monici so v nedeljo podelili Critics' Choice Awards, nagrade za filmske in televizijske dosežke po izboru kritikov, in s tem začeli letošnjo sezono podelitev nagrad, ki se bo marca končala z vrhuncem - podelitvijo oskarjev.

S podelitvijo kritiških nagrad se tako že vrstijo ugibanja oziroma napovedi, kdo bodo favoriti na letošnjih Oskarjih. Največ nagrad kritikov sta letos odnesla filma Frankenstein režiserja Guillerma del Tora in Sinners režiserja Ryana Cooglerja, a ne v najpomembnejših oziroma najbolj prestižnih kategorijah - nagradi za najboljši film in najboljšo režijo je namreč odnesel film Ena bitka za drugo (One Battle After Another) režiserja Paula Thomasa Andersona.

Jacob Elordi je navdušil z vlogo pošasti v Frankensteinu. | Foto: Reuters Jacob Elordi je navdušil z vlogo pošasti v Frankensteinu. Foto: Reuters

Za najboljšega glavnega igralca so kritiki razglasili Timothéeja Chalameta v filmu Veličastni Marty (Marty Supreme), za najboljšo glavno igralko pa Jessie Buckley v filmu Hamnet. Najboljši stranski igralec je postal Jacob Elordi v filmu Frankenstein, najboljša stranska igralka pa Amy Madigan v filmu Ura izginotja (Weapons).

Med televizijskimi vsebinami je največ, štiri nagrade prejela Netflixova serija Adolescence, ki so jo razglasili za najboljšo miniserijo, s po tremi nagradami pa sta ji sledili seriji The Pitt na HBO Max, ki je med drugim postala najboljša dramska serija, in The Studio na Apple TV, ki so jo razglasili za najboljšo komično serijo.

Oglejte si še:

Oskarji
Trendi Prenosa Oskarjev ne bo več na televiziji
Critics' Choice Awards nagrade Oskarji oskarji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.