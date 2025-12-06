Znana priznanja PZS, nagrada za življenjsko delo Bojanu Pollaku

Planinska zveza Slovenije (PZS) je danes na Muti podelila priznanja in nagrade za dosežke v letu 2025. Najvišje priznanje, naziv častni član PZS, je dobil Bojan Pollak za življenjsko delo, ki obsega dolgoletno delo v planinski organizaciji, so sporočili iz krovne zveze.

Krovna zveza je podelila tudi slovesne listine 11 zaslužnim posameznikom in spominske plakete PZS 21 planincem ob življenjskih jubilejih in se jim tako zahvalila za predano prostovoljno delo v planinstvu.

Kot so pojasnili na zvezi, želijo z najvišjimi priznanji izraziti spoštovanje posameznikom za dolgoletno predano prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti, tako v lokalnem kot širšem družbenem okolju.

Letos je prejemnike priznanj nagovoril alpinist Ivan Kotnik - Ivč, predstavnik zlate generacije slovenskega himalajizma, ki je med drugim leta 1975 osvojil prvi jugoslovanski osemtisočak, Makalu.

"Veseli smo takšnih priznanj, saj so znak, da naši planinski tovariši cenijo naše delo. Delamo prostovoljno, pa vendar smo za to delo bogato nagrajeni, z zadovoljstvom ob dobro opravljenem delu, pa tudi z vezmi, ki so se ob tem spletle med nami. Iskrene čestitke in hvala za vse," pa je prejemnike priznanj nagovoril predsednik PZS Jože Rovan.

Z najvišjim priznanjem za častnega člana se je planinska organizacija poklonila alpinistu Pollaku, ki je velik pečat pustil tudi na področju vodništva in izobraževanja vodnikov. Foto: Manca Ogrin

Z najvišjim priznanjem za častnega člana se je planinska organizacija poklonila alpinistu Pollaku, ki je velik pečat pustil tudi na področju vodništva in izobraževanja vodnikov. Opravil je več kot 2500 alpinističnih vzponov, od tega približno 130 prvenstvenih, ter bil član treh jugoslovanskih alpinističnih odprav v Himalajo.

V planinski organizaciji je opravljal številne organizacijske naloge, veliko se je ukvarjal z vzgojo in izobraževanjem, posebno pozornost pa je namenil vprašanju vodništva v Sloveniji. Pollak je tudi avtor ali soavtor številnih publikacij s tega področja. Za svoje delo je prejel številna priznanja, tudi medaljo za zasluge.

Prejemniki listin PZS, najvišjih priznanj zveze, pa so za leto 2025 Franc Ekar (Preddvor), Janez Gradišar (Valentin Stanič Kanal), Martin Vimpolšek (Brežice), Otilija Mertelj (Gozd Martuljk), Maksimiljan Kotnik (Dravograd), Marijan Lačen (Črna na Koroškem), Alojzija Kos (Moravče), Mihael Kersnik, Janko Kovačič (Poljčane), Valentin Golež (Dramlje) in Franjo Marovt (Ljubno ob Savinji).