Ne boste verjeli, kaj je Ula Furlan oblekla na zadnji dan LJFW: ta stajling je obračal poglede

Zadnji dan letošnjega Ljubljanskega tedna mode je prinesel pravo modno poslastico, od svežih idej mladih talentov do mojstrskih kreacij izkušenih oblikovalcev. Steklena dvorana Gospodarskega razstavišča je bila polna energije, kreativnosti in navdušenja, ki so ga občutili vsi obiskovalci. Posebno pozornost je pritegnila podelitev prestižnih nagrad WOW, ob kateri je bila na modni brvi tudi Melani Mekicar. Med obiskovalci je izstopala Ula Furlan s svojim izjemno elegantnim stajlingom.

Ula Furlan je izbrala belo prosojno obleko, bogato z detajli našitih rož, ki je že sama po sebi izžarevala nežno prefinjenost. Čez je oblekla še bel blejzer s srednje dolgimi rokavi, kar je celotnemu videzu dodalo minimalističen, a hkrati poseben in zelo eleganten pridih. Kombinacija prosojnega materiala in strukturiranega blejzerja je ustvarila čudovit kontrast, ki je nemudoma pritegnil poglede.

Očarljiva Ula Furlan med obiskovalci Foto: Sandi Fišer

Zadnji večer je bil obenem posvečen podelitvi nagrad WOW, ki so letos poudarile inovativnost, trajnost, izvirnost in moč vizije slovenskih modnih oblikovalcev.

Melani Mekicar v vlogi voditeljice Foto: Jure Makovec

Glavno nagrado LJFW WOW je prejela Sari Valenci, ki bo svojo kolekcijo predstavila tudi na naslednji izdaji LJFW in Beograjskem tednu mode.

Nagrade so podeljevali člani žirije, med njimi Metod Črešnar, Masayah (Mia Puhar Rodin), Dario Nožić Serini, Sašo Radovič in Goga Štiftar. Metod Črešnar je ob tem poudaril: "Veseli me, da vidimo oblikovalce, ki razmišljajo o modi kot kulturi, ne le kot trendu. Sari Valenci je dokaz, da je mogoče združiti vizijo, trajnost in avtorski podpis." Sari Valenci je ob prejemu nagrade dodala: "To je priznanje ne le za kolekcijo, temveč za vizijo in celoten pristop k ustvarjanju. Hvaležna sem za podporo in priložnost, da pokažem svojo zgodbo širšemu občinstvu."

Sari Valenci in izvršna producentka LJFW Melinda Rebrek Foto: Jure Makovec

Posebno pozornost so pritegnili tudi mladi oblikovalci in študenti, ki so pokazali izjemen talent in svež pristop. Nagrado Démodé je prejel Anže Orešnik za delo, ki odpira vprašanja o tem, kaj moda danes pomeni, najboljšo študentsko kolekcijo pa Tjaša Blatnik, ki je s svojo jasno vizijo navdušila žirijo. Nagrado WOW Love je prejela Almira Sadar kot poklon njenemu izjemnemu prispevku na slovenski modni sceni.

Mlada oblikovalka Tjaša Blatnik, ki je žirijo prepričala s svojo vizijo. Foto: Jure Makovec

Letošnji LJFW se je končal z obilico svežine, modnih presežkov in navdiha za prihodnost slovenske mode. Od mladih talentov do uveljavljenih oblikovalcev – dogodek je pokazal, da slovenska modna scena raste v kakovosti, trajnosti in avtorskem pristopu, obenem pa navdušuje tudi z izjemnimi obiskovalci. Za zadnji dan so na modni brvi navdušili mladi oblikovalci ter Petja Zorec, Almira Sadar, Hishka × Nataša Peršuh in Sarivalenci.

