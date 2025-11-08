Sobota, 8. 11. 2025, 16.00
31 minut
Druga liga, 14. krog
V Lendavi v nedeljo dvoboj vodilnih moštev
V drugi slovenski nogometni ligi se igra 14. krog, ko se bosta v nedeljo ob 15. uri pomerila vodilni ekipi. Vodilna Nafta, ki je v nizu sedmih zmag, gosti tekmo v Lendavi. Ima dve točki prednosti pred Grosupeljčani. Beltinci so za trenutno tretje mesto v soboto popoldne z 1:0 premagali Bilje.
Druga liga, 14. krog:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
11 – Bajraj (Beltinci)
9 – Maroša (Nafta)
6 – Močnik (Beltinci), Rose (Tabor), Vinogradac (Triglav)
5 – Blaj (Bistrica), Brkić (Triglav), Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Magdič (Triglav), Marsetič (Bistrica)