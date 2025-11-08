Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Druga liga, 14. krog

V Lendavi v nedeljo dvoboj vodilnih moštev

Gorgone Lendava Nafta | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V drugi slovenski nogometni ligi se igra 14. krog, ko se bosta v nedeljo ob 15. uri pomerila vodilni ekipi. Vodilna Nafta, ki je v nizu sedmih zmag, gosti tekmo v Lendavi. Ima dve točki prednosti pred Grosupeljčani. Beltinci so za trenutno tretje mesto v soboto popoldne z 1:0 premagali Bilje.

Druga liga, 14. krog:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

11  Bajraj (Beltinci)
 Maroša (Nafta)
– Močnik (Beltinci), Rose (Tabor), Vinogradac (Triglav)
5 – Blaj (Bistrica), Brkić (Triglav), Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Magdič (Triglav), Marsetič (Bistrica)

