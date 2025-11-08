V Lendavi v nedeljo dvoboj vodilnih moštev

V drugi slovenski nogometni ligi se igra 14. krog, ko se bosta v nedeljo ob 15. uri pomerila vodilni ekipi. Vodilna Nafta, ki je v nizu sedmih zmag, gosti tekmo v Lendavi. Ima dve točki prednosti pred Grosupeljčani. Beltinci so za trenutno tretje mesto v soboto popoldne z 1:0 premagali Bilje.