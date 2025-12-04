Sladka zmage Olimpije nad Celjem, slovo branilcev lovorike po "spornem" zadetku zmajev

Znani so vsi četrtfinalisti nogometnega pokala. Aluminiju, Dekanom, Fužinarju, Brinju, Bravu, Radomljam in Nafti so se kot zadnji pridružili nogometaši Olimpije. Zmaji so v Stožicah izločili jesenske prvake 1. SNL in branilce pokalne lovorike Celjane. Zmagali so z 1:0, zadetek za napredovanje Olimpije, ki vidi v pokalu bližnjico do Evrope in lovorike, je dosegel Jan Gorenc. Zadetek je dvignil kar nekaj prahu, saj v tem delu tekmovanja na tekmah ni sistema VAR, tudi trener Celja Albert Riera pa je po tekmi poudaril, da je bil dosežen iz nedovoljenega položaja.

Pokalno tekmovanje je znano po tem, da se rada dogajajo presenečenja. Tako je tudi v tej sezoni, kjer so se v četrtfinale uvrstili le štirje prvoligaši. Maribor, z devetimi naslovi tudi rekorder tekmovanja, je nepričakovano po strelih z bele točke klonil že v 1/16 finala proti Brinju, po izvajanju 11-metrovk so se kmalu na začetku sezone končale sanje o pokalni lovoriki tudi za Koprčane v Sežani, Domžale pa so izpadle v neposrednem obračunu prvoligašev v Stožicah proti Olimpiji. V osmini finala so se nadaljevali izpadi prvoligašev. Poslovili so se še Primorje, Mura in kot zadnji v četrtek branilec pokalnega naslova Celje.

Bessone premagal Riero

Federico Bessone je popeljal Olimpijo do zmage nad Celjani in preboja v četrtfinale. Foto: Aleš Fevžer V sklepnem dejanju osmine finala sta se v težko pričakovanem obračunu dobitnikov lovorik v sezoni 2024/25 udarila Olimpija in Celje. Izbranci Alberta Riere so v tej sezoni znali razvajati navijače z odličnimi rezultati tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih. Španec, ki je v sredo podaljšal pogodbo s Celjani do leta 2028, je želel po zmajih (2023/24) do dvojne krone popeljati tudi grofe, a se mu je načrt izjalovil v Stožicah. Na stadionu, kjer je ob koncu prejšnje sezone v finalu nadigral Koper in osvojil pokalno lovoriko, je izpadel proti motivirani Olimpiji (0:1).

Žreb je poskrbel, da so se Celjani že v osmini finala pokala pomerili z Ljubljančani, ki pod taktirko Federica Bessoneja ob slabšem položaju v 1. SNL v pokalu vidijo idealno bližnjico tako do lovorike kot tudi Evrope. Dvoboj v Stožicah so resda pričakovano podjetneje začeli Celjani, ki pa si niso priigrali resnejše priložnosti. Še več, pod prvi strel v okvir vrat na srečanju se je podpisal nogometaš Olimpije Dimitar Mitrovski, a je udaril preveč po sredini vrat, tako da vratar Celja Žan Luk Leban ni imel težjega dela.

V Stožicah se je na pokalni poslastici osmine finala zbralo nekaj tisoč ljubiteljev nogometa. Foto: Aleš Fevžer

V 24. minuti si je napako v svojem kazenskem prostoru privoščil Milot Avdyli. Žogo je napačno podal, do nje se je dokopal Mitrovski, nato pa mu je mladi reprezentant Kosova v dresu Celja v nadaljevanju akcije padel na nogo, tako da je Makedonec nekoliko izgubil ravnotežje in padel. Piščalka sodnika Mihaela Antića je ostala nema. Nogometaši Olimpije so prevzemali pobudo in bili bistveno nevarnejši na igrišču.

Domači strateg je moral poseči po prvi menjavi že v 28. minuti. Portugalski branilec Diga je zaradi poškodbe odšepal z igrišča, v igro pa je vstopil Marko Brest.

Matevž Dajčar je ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Aleš Fevžer

V 35. minuti pa se je gostom ponudila najlepša priložnost na srečanju. Danijel Šturm se je znašel v izvrstnem položaju, ustrelil kot iz topa, a se je izkazal Matevž Dajčar in preprečil vodstvo Celja. To je bil edini strel Celjanov v okvir vrat v prvem polčasu. Olimpija je bila nevarnejša, razmerje strelov na gol je po prvem polčasu znašalo 7:2 (2:1 v strelih v okvir vrat).

Gorenc znova zadel v polno, a je dišalo tudi po ...

Nadaljevanje srečanja je potekalo po ljubljanskih notah. Olimpija je hitro povedla z 1:0 in spravila navijače na noge. Dimitar Mitrovski je v 54. minuti poslal dolg predložek v kazenski prostor, kjer je poslal žogo v mrežo Jan Gorenc. S tem je branilec zmajev nadaljeval imeniten strelski niz, saj je v soboto dvakrat zatresel mrežo Radomljanov. Celjani so protestirali, saj je "zadišalo" po tem, da je bil branilec Olimpije – ki je udaril žogo po tem, ko se jo je dotaknil Dino Kojić – v nedovoljenem položaju, a sodnik po posvetu s pomočniki ni spreminjal odločitve. Na pokalnem srečanju v Ljubljani ni bilo sistema VAR.

Veselje nogometašev Olimpije po zadetku Jana Gorenca. Foto: Aleš Fevžer

V 75. minuti bi lahko Kojić podvojil prednost. Po globinski podaji Agustina Doffa se je mlademu nogometašu Olimpije ponudila priložnost, a je vratar Žan Luk Leban ustavil njegov strel. Celjanom je zmanjkovalo časa, razen nevarnega poizkusa rezervista Vitalija Lisakovicha v 87. minuti, ko se je izkazal vratar Olimpije Dajčar, in strela Artemijusa Tutyškinasa, ki je v zadnjih sekundah srečanja zgrešil cilj po strelu z roba kazenskega prostora, pa niso resneje zapretili gostiteljem. Olimpija je bila tokrat preprosto boljša, kar so dokazali tudi številčnejši streli na gol (13:4).

Celjani so sicer v Stožicah pogrešali kapetana Žana Karničnika, prvega strelca Franka Kovačevića in bojevitega Španca Juanja Nieta, Olimpija pa najboljšega strelca sezone Ivana Durdova. Bolje so se znašli zmaji, ki so svojo premoč prikazali zlasti v drugem polčasu.

Olimpija se bo v četrtfinalu pomerila z drugoligaškim jesenskim podprvakom Brinje Grosuplje, ki je v osmini finala po podaljšku izločil Bistrico (2:1). Dišalo je že po zmagi gostov, ki jih vodi Robert Pevnik, a je Nikola Jovičević poskrbel za preobrat. Nekdanji up Olimpije, ki je v prvi ligi nabiral izkušnje pri Muri in Domžalah, je najprej v 89. minuti izsilil podaljšek, nato pa v 121. minuti popeljal gostitelje med najboljših osem.

Bravo in Radomlje uspešna, Nafti spektakel v Prekmurju

Radomljani so ugnali Ajdovce. Foto: Aleš Fevžer Radomlje so na svojem stadionu, na katerem lahko igrajo tekme pokalnega tekmovanja, ne pa tudi prvoligaških srečanj (ta igrajo v Domžalah), pričakale Primorje. Mlinarji so tudi v pokalu nadaljevali pozitiven niz, saj so že prej v tej sezoni v 1. SNL premagali Ajdovce na obeh prvoligaških tekmah. S tem so si priborili četrtfinalni obračun z Jadranom Dekani.

Mlinarji so sicer vodili že s 3:0, na koncu pa so gostje poskrbeli za napeto končnico, saj so v 91. minuti znižali na 3:2, več od tega pa jim ni uspelo. Za domače je dvakrat zadel Stanislav Krapuhin, enkrat pa Enej Klampfer. Pri Ajdovcih sta bila natančna Niko Rak in Ishaq Rafiu.

V času kosila je potekal tudi obračun med Bravom in velenjskim Rudarjem. Mladi ljubljanski klub je v 1. SNL padel v rezultatsko krizo, a še vedno vztraja v zgornji polovici lestvice, knapi pa so se v drugi ligi utrdili na varni sredini. Varovanci Aleša Arnola so na Kodeljevem upravičili vlogo favorita in slavili z zadetkoma Matica Ivanška in Sandija Nuhanovića.

Nafta je z 2:1 slavila v Fazaneriji. Foto: Jure Banfi

V pozno popoldanskem terminu je Mura v prekmurski poslastici gostila vodilnega drugoligaša Nafto, pri katerem blesti nekdanji ljubljenec navijačev čarno-bejlih Amadej Maroša. Tokrat pa je veliki junak postal Josip Ivan Zorica. V peti minuti je zabil prvič, v 54. pa postavil končnih 1:2 in Lendavčane popeljal med osem najboljših ekip, kjer se bodo udarili z Bravom. Za Muro je sicer v 16. minuti izenačil Alen Korošec. Gostje so tako poskrbeli, da v četrtfinalu ne bomo spremljali niti enega prvoligaškega medsebojnega obračuna.

Kidričani upravičili vlogo favorita

Aluminiju se nasmiha avtocesta do polfinala pokalnega tekmovanja. Foto: Jure Banfi

Kot prvi se je v četrtfinale pokala uvrstil Aluminij, ki je vodilno ekipo nižjeligaške pomurske lige premagal s 7:1. Vprašanje zmagovalca je rešil že po prvem polčasu, ki ga je dobil s 5:1, gostom je z golom Jana Hartmana uspelo rezultat le znižati na 1:2. Dva gola je za domače dosegel Adriano Bloudek, dva gola pa so si igralci Polane zabili kar sami.

V četrtfinale sta se uvrstila tudi drugoligaš Jadran Dekani, ki je bil z 2:0 boljši od Malečnika, in Fužinar, ki je v koroško-štajerskem obračunu kar s 5:0 odpravil Rače.

Četrtfinalni pari: Olimpija – Brinje Grosuplje

Radomlje – Jadran Dekani

Aluminij – Fužinar

Bravo – Nafta

