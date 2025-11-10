Španski strateg Albert Riera je znan po tem, da sovraži zaprte postavitve, s katerimi ga skušajo v 1. SNL vreči iz tira nekateri trenerji. Za ta recept se je v nedeljo odločil tudi njegov stanovski kolega pri Bravu Aleš Arnol in osvojil želeno točko (0:0). Španec mu je po dvoboju dal vedeti, da lahko mladi ljubljanski klub s takšnim nogometom pozabi na velike dosežke. Varovancem je zaradi ogromne prednosti pred zasledovalci namenil kar devet prostih dni, obregnil pa se je tudi ob njegovem mnenju nepotrebno pravilo Nogometne zveze Slovenije (NZS).

V zadnjih tednih zelo odmevajo izjave Alberta Riere. Ne le da s Celjani kraljuje v 1. SNL in mu gre imenitno tudi v Evropi, kjer so slovenski pokalni zmagovalci celo drugi najboljši klub v konferenčni ligi, njegovo ime prek različnih govoric in namigovanj odmeva tudi v drugih državah, najbolj Srbiji in Rusiji.

Španec je dal vedeti, da je srečen v mestu ob Savinji, kjer ga pogodba s celjskim klubom veže do konca sezone 2025/26. V njej se mu nasmihajo številni uspehi. V prvenstvu odhaja na reprezentančni novembrski premor z ogromno prednostjo pred tekmeci, izjemnega občutka ni skalil tudi domači remi z Bravom (0:0) na sklepnem dejanju 15. kroga.

"Kot da igramo pokalno tekmo proti tretjeligašu"

Okrog 1.500 gledalcev, kolikor se jih je zbralo na tekmi 15. kroga 1. SNL, je zaman čakalo na zadetek. Foto: Aleš Fevžer Presenetila ga je zelo zaprta postavitev gostov. "Trener Brava še nikoli ni igral s petimi branilci," je po srečanju pred kamerami Šport TV ponazoril odločitev Šiškarjev, ki so se želeli izogniti prevladi Celjanov izpred devetih krogov, ko so v Stožicah izgubili s kar 0:5. Tokrat sta obe mreži ostali nedotaknjeni, tako da so Ljubljančani osvojili tisto, po kar so prišli v knežje mesto. "Vsak ima pravico, da igra, kakor hoče. On odloča o tem. A če želi biti pri vrhu in si zagotoviti nastop v Evropi, tega z nogometom, ki ni dominanten, ne bodo mogli doseči," je dal vedeti gostom, da lahko s tako obrambno naravnanim nogometom pozabijo na velike dosežke.

Čeprav so na zelenici prevladovali Celjani in si priigrali ogromno priložnosti, pa se je ena zelo zrela ponudila tudi gostom, ko je Gašper Jovan zadel vratnico. "Po tekmi so dejali, da so zadeli vratnico in imeli priložnost, a spremljal me je občutek, kot da igramo pokalno tekmo proti tretjeligašu," je Riera brez dlake na jeziku v svojem slogu, to pogosto počne zlasti na tistih tekmah domačega prvenstva, ko ne ustvari želenega rezultata, spregovoril o tekmečevih odločitvah, ki so se mu zdele neprijazne.

Igralci prejeli kar devet prostih dni

Celjani so si priigrali bistveno več priložnosti, a je ostala mreža vratarja Uroša Likarja nedotaknjena. Foto: Aleš Fevžer Z igro in pristopom svojih varovancev je bil več kot zadovoljen, za popolno ugodje je zmanjkal le zadetek. Celjani so pogrešali več zbranosti in natančnosti pri zaključnih strelih, trener Riera pa je na reprezentančni premor vseeno odšel dobre volje, saj so njegovi izbranci na igrišču pokazali točno tisto, kar je od njih zahteval. Ostali so zvesti njegovi ideji o odprtem nogometu, s katerim so skušali spraviti žogo v mrežo Ljubljančanov, a pri tem naleteli na oviro. "Ni bil dober le naš zaključek akcij, a to je del nogometa. Tega ne moreš nadzorovati. To je pač tako. Ne morem obljubljati točk, zmag ali lovorik, lahko pa obljubljam, kako bomo igrali. S tem sem zelo zadovoljen," je zaradi tega igralce pričakala posebna nagrada.

Že prej je bil znan po tem, da je ob reprezentančnih premorih varovancem velikodušno namenjal veliko prostih dni. Tokrat je zaživelo novo pravilo. Riera je igralcem obljubil, da bodo dobili toliko prostih dni, kolikor bo znašala prednost v točkah pred najbližjim zasledovalcem. Ker imajo pred Mariborom +9, bodo torej prosti devet dni. Če bi premagali Bravo, bi si prislužili kar 11 prostih dni. Takrat bi nastala že zmeda, saj bi bili potem prosti kar do 21. novembra, nova tekma pa bi jih čakala že 22. novembra. To bo gostovanje v Domžalah. Pet dni pozneje bodo odpotovali na Češko, kjer bodo skušali nadaljevati zmagoviti niz v konferenčni ligi proti Sigmi iz Olomouca.