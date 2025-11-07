Nadaljuje se sanjsko obdobje Žana Luka Lebana. Mladi vratar Celja blesti tako v 1. SNL kot tudi v Evropi. Albert Riera je navdušen nad njim, pri 22 letih pa je njegove kakovosti prepoznal tudi Matjaž Kek in ga povabil v člansko reprezentanco. Sin nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta Boštjana Lebana je proti Legii (2:1), ravno klubu iz Varšave, kjer je preživel mladost, zbral kar osem obramb, po srečanju pa navdušil s skromnostjo in dobro voljo. "Pomagal sem ekipi. Kaj več naj sploh povem?" noče izstopati, ampak poudarja ekipno moč najbolj vročega slovenskega kluba.

V njem se pretakajo vrhunski športni geni. Njegov oče je nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Boštjan Leban, zato je njegovo življenje tesno prepleteno tudi s Poljsko. Njegov oče tam deluje že ogromno časa. Sprva športno, nato še poslovno – tako se je Žan Luk Leban, ki sicer prihaja iz Trbovelj, že pri šestih letih preselil na Poljsko. Tam je tudi vzljubil nogomet.

Kot najstnik je obiskoval mladinsko šolo FCB Escola Varsovia, ki je povezana z Barcelono. Bil je zelo talentiran, zanj so se zanimali mnogi največji evropski klubi. Pri 15 letih ni manjkalo dosti, da bi se pridružil celo podmladku Barcelone, pri 17 letih pa se je odločil za selitev v Liverpool, kjer ga je v svoje vrste privabil Everton.

Sedel na klopi pod vodstvom Ancelottija

Na Otoku je zaman čakal na resnejšo priložnost pri prvi ekipi Evertona. Foto: Reuters Kot mlad se je torej dokazoval in nabiral izkušnje na Otoku, kjer pa mu v članskem nogometu pri Evertonu ni nikoli uspelo narediti večjega premika. Pri 18 letih je zaradi poškodb stanovskih kolegov dvakrat sedel na klopi na dvoboju pokala FA, takrat je bil trener Evertona Carlo Ancelotti, pozneje pa ni dočakal resnejše priložnosti. Nekaj časa je tako ohranjal tekmovalno formo z branjenjem za nižjeligaša Farsley Celtic. Ves čas pa je zadržal stik s Slovenijo in nosil dres številnih mlajših selekcij.

Ko se je to poletje vrnil v domovino, je izbral ponudbo Celja in zadel v polno. Poškodba izkušenega Hrvata Simona Sluge mu je ponudila priložnost, da stopi med vratnici v najbolj napornem in zgoščenem delu tekmovalne sezone, ko se nizajo vzporedni nastopi v domačih tekmovanjih in Evropi. Priložnost je izkoristil z obema rokama. Od takrat naprej ima Celje mladega, a zelo zanesljivega čuvaja mreže, na katerega so lahko še kako ponosni navijači.

Žan Luk Leban je pomagal Celju do nove odmevne zmage v Evropi. V knežjem mestu je padla tudi Legia, ki jo pozna odlično. Foto: Jure Banfi

Celjani v Evropi premagujejo tekmece kot po tekočem traku. Usoda je hotela, da je Žan Luk šest let po tem, ko je zapustil Varšavo (2019), pomagal Rierovi četi do nove odmevne evropske zmage prav proti nespornemu poljskemu velikanu Legii iz "njegove" Varšave. Branil je vse, kar se je braniti dalo. Spravljal je ob živce nogometaše Legie, največkrat ubranil nevarne strele instinktivno z nogami, in si za svoj nastop prislužil vrhunske ocene.

Zagotovo je bilo v četrtek toplo pri srcu tudi selektorju Matjažu Keku, saj mu v zadnjem obdobju namenja priložnost tudi v članski izbrani vrsti, prislužil pa si je tudi velike pohvale trenerja Alberta Riere, ki si želi, da bi se v Sloveniji več pogovarjali tudi o "Lebiju". O mladem vratarju, ki s Celjem sestavlja najboljšo obrambo v 1. SNL, saj je vodilni slovenski klub v 14 nastopih prejel le 12 zadetkov, odlično pa mu gre tudi v Evropi.

"Tukaj sem zato, da pomagam"

Z Danijelom Šturmom si delita slačilnico tudi v članski reprezentanci. Foto: Jure Banfi Kaj pa je o vsem po sladkem preobratu in zmagi nad Legio povedal mladi slovenski junak med vratnicama Celja? "Pomagal sem ekipi, kaj nam naj sploh povem? Dobro, proti koncu srečanja je bilo nekaj situacij, ki se jim rešil. A zato sem tukaj, da pomagam," je pojasnil, kakšna je njegova naloga pri Celju. Proti Legii jo je opravil z odliko, najljubše pa mu je posredovanje, ko je globoko v sodnikovem podaljšku ustavil strel Pawela Wszoleka. Takrat je postalo dokončno jasno, da bo zmaga ostala v knežjem mestu, začelo se je veliko slavje na stadionu Z'dežele.

"Vsi me sprašujejo, katera obramba mi je najljubša. Izbral bi tisti proti koncu tekme z roko. Bila je ključna obramba, da smo zadržali vodstvo z 2:1," je bil vesel, da je lahko ekipo pomagal do novega uspeha. Zmago proti Legii je doživel še toliko slajše, saj je v mladosti v Varšavi hitro spoznal, o kakšnem nogometnem velikanu je govora. "V Varšavi sem preživel 12 let. Želel sem si, da bi v Evropi odigral tekmo proti Legii in jo premagal," se mu je želja najprej uresničila na žrebu ligaškega dela konferenčne lige, nato pa še v praksi, ko je pomagal Celjanom do velike zmage z izvrstnimi posredovanji.

"Pokazali smo karakter in šli po zmago"

Albert Riera je popeljal Celjane do novega preobrata in nadaljeval zmagoviti niz v Evropi. Foto: Jure Banfi V 3. krogu ligaškega dela konferenčne lige je zbral kar osem obramb. Največ izmed vseh vratarjev. Imel je veliko dela, Legia je skozi srečanje večkrat nevarno napadla, dolgo časa tudi vodila z 1:0, a ji tudi to ni pomagalo, da bi Slovenijo zapustila z zadovoljnimi obrazi.

"Najbolj je pomembno, da smo se v nadaljevanju srečanja prebudili. Da smo pokazali karakter in šli po zmago. V drugem polčasu smo zaigrali bolj samozavestno. Več smo tvegali s podajami čez linije. To je tudi od nas zahteval trener. Poklopijo se je," je še dodal, kako je Albert Riera med polčasom naročil varovancem, naj pokažejo še več agresivnosti in si še več upajo. To so tudi storili in si prislužili bogato nagrado. Novo zmago Celja, po kateri bo v klubsko blagajno kapnilo še novih 400 tisoč evrov.

Celjane čaka v nedeljo še zahteven dvoboj 1. SNL s tretjeuvrščenim Bravom, nato pa se bodo Žan Karničnik, Danijel Šturm in Žak Luk Leban preselili na Brdo pri Kranju. Foto: Jure Banfi

Nadaljujejo se torej sanjski meseci Žana Luka Lebana. S Celjem ga čaka v nedeljo še spopad ekip z vrha lestvice v 1. SNL proti Bravu, nato pa se bo preselil v reprezentančno bazo na Brdo pri Kranju, kjer se bo Kekova četa pripravljala na odločilni tekmi kvalifikacij za SP 2026. Tam bo lahko od blizu občudoval delo enega najboljših vratarjev na svetu, kapetana Slovenije Jana Oblaka, slačilnico pa si bo delil še z dvema klubskima soigralcema. Z Danijelom Šturmom in Žanom Karničnikom, drugim velikim junakom zmage nad Legio, ko je odločil zmagovalca s prekrasnim strelom z razdalje v 77. minuti.