Nogometna evforija v Celju ne pojenja, ampak je vse večja. Ko se igra Evropa, se v knežjem mestu čuti izjemna energija. Nizajo se zmage, postavljajo novi mejniki slovenskega nogometa, trenerja Alberta Riero pa še bolj kot rezultati veseli nekaj drugega. Najbolj ponosen je na to, da je svoje varovance, med katerimi prevladujejo Slovenci, opogumil in spreobrnil. Opustili so ponižnost, boječnost in občutek majhnosti, tako značilne za Slovence. Postali so neustrašni in odločni, želijo nadzorovati in voditi igro. To je na lastni koži občutila tudi Legia, proti kateri so Celjani še enkrat več dokazali, kako jih je Riera prelevil v mojstre preobratov.

Slovenijo obožuje. Zato je še toliko bolj vesel, da s Celjem v Evropi niza uspehe, ki predstavljajo v lepši podobi tudi slovenski klubski nogomet. Po novem uspehu, Celjani so po atenskem Aeku (3:1) in Shamrock Rovers (2:0) ugnali še varšavsko Legio (2:1) in se na lestvici konferenčne lige povzpeli na fantastično drugo mesto, Španec Albert Riera na novinarski konferenci ni želel govoriti le o Celju, ampak bolj o državi Sloveniji.

Dvoboj med Celjem in Legio je na stadion Z'dežele privabil osem tisoč gledalcev. Imeli so kaj za videti. Foto: Jure Banfi

Tisto, kar je hotel odpraviti pri Slovencih, to pa je občutek majhnosti in preveliko spoštovanje favoriziranega tekmeca, je tudi dosegel. Sodeč po rezultatih je opravil izpit z odliko. Najprej pri Olimpiji, zdaj še pri Celju, kjer njegovi uspehi odmevajo tudi v Evropi, posledično pa je deležen vse večjega zanimanja tujih klubov.

Če bi lahko, bi zamenjal vseh 11 igralcev

Do rezultatov, ki uvrščajo Celje med najbolj vroče aktualne klube v Evropi, je prišel zaradi tega, ker je znal varovancem pravočasno vcepiti določena spoznanja, ta pa so jim učvrstila karakter. Brez takšnega značaja igralcev bi težko prišli do tistega, kar jim je uspelo proti varšavski Legii. To je bila ena najtežjih evropskih preprek, odkar Celjane trenira Riera. Gostje so bili nevarnejši, si priigrali več priložnosti, Celjani pa so trpeli in se lahko zahvalili le vratarju Žanu Luku Lebanu, da ni velikan iz Poljske s Petrom Stojanovićem ušel še za kaj več kot le zadetek prednosti (1:0).

Celjani so v uvodnem polčasu trpeli, a jih je ohranjal pri življenju vratar. Trener Riera je izpostavil preveliko število tehničnih napak. Foto: Jure Banfi

"V Evropi vedno napočijo trenutki, ko trpiš. Trpeli smo, a smo bili še vedno v igri. V prvem polčasu smo jim podarili preveč žog. Naredili smo preveč tehničnih napak. Dali smo jim vitamine, da so postali še bolj živahni, krenili večkrat v protinapade in si priigrali priložnosti. Nisem pa videl veliko njihovih samostojnih akcij, po katerih bi dišalo po zadetku. Te so se bolj dogajale po naših napakah," je Riera dal vedeti, kako so si Poljaki priigrali večino priložnosti. Celjska zasedba si je privoščil preveč napak, zato je bilo potrebno nekaj spremeniti. In res.

"Če bi lahko po prvem polčasu zamenjal vseh 11 igralcev, bi jih, a tega seveda nisem mogel storiti," je Riera opisal, kako nezadovoljen je bil z izvedbo v uvodnih 45 minutah. "Zato sem jim ob polčasu rekel, nas se še naprej držijo načrta."

Riera: Bil bi srečen, če bi več pisali o Lebanu

Pozneje se je na novinarski konferenci, ta se je pošteno zavlekla, saj se je Španec, ki obožuje debate o nogometu, zelo razgovoril, malce popravil. "Seveda ob takšni predstavi, kot jo je imel Lebi (vratar Žan Luk Leban, op. p.), ne bi menjal vseh enajst igralcev," je imel v mislih zlasti vratarja, ki je do takrat reševal Celjane. "Če bi hotel menjati tudi tako razigranega vratarja, bi bil res neumen," se je nasmehnil trener Celja, še kako vesel, da je Leban v najtežjih trenutkih z izvrstnimi posredovanji, blestel je zlasti pri instinktivnih obrambah z nogo, ohranjal Celjane v igri.

Celjani so odigrali v tej sezoni že krepko nad 20 tekem, a vseeno izgubili le trikrat. V 1. SNL z Muro (1:2), v kvalifikacijah za evropska tekmovanja pa z AEK Larnako (1:2) v gosteh in z Luganom (2:4) doma. Po odmevnih predstavah v dresu Celja sta si vpoklic v člansko izbrano vrsto prislužila tudi Danijel Šturm in Žan Luk Leban. Foto: Jure Banfi

"Zelo smo srečni in zadovoljni, da ga imamo. Še v prejšnji sezoni je za Celje veljalo, da na vsaka dva strela, ki gresta proti našim vratom, prejme en gol. No, v tej sezoni se je to spremenilo. Imamo vratarja, ki je znal to spremeniti. Bil bi srečen, če bi po tekmi več pisali o Lebiju, saj si to zasluži. Selektor ga je upravičeno vpoklical v reprezentanco Slovenije," je pohvalil mladega čuvaja mreže, ki bo prihodnji mesec dopolnil 23 let.

"Niso več zaskrbljeni, kako je Slovenija majhna"

V drugem polčasu se je razmerje moči vendarle spremenilo, Celjani so pokazali bistveno več, sledil je sanjski preobrat. "V drugem polčasu smo bili tehnično boljši. Takrat je prišel do izraza tudi karakter mojih igralcev. Nikoli ne popustijo. V drugem polčasu smo lahko bolj igrali našo igro. Najbolj mi je pomembno, da to počnemo. Bolj kot rezultat. Ali umremo in izgubimo, ali pa umremo na naš način," je javno pohvalil varovance za vse prispevke, ki so morda ostali malce skriti očem, ko so se drug za drugim razdajali tudi v obrambnih nalogah. Denimo serijski strelec Franko Kovačević.

Veselje nogometašev Celja po tretji zaporedni zmagi v ligaškem delu konferenčne lige. Skupaj z zmagama nad Banikom v play-offu so že pri petih zaporednih zmagah v Evropi. Celjani so odigrali v tej sezoni že krepko nad 20 tekem, a vseeno izgubili le trikrat. V 1. SNL z Muro (1:2), v kvalifikacijah za evropska tekmovanja pa z AEK Larnako (1:2) v gosteh in z Luganom (2:4) doma. Foto: Jure Banfi

"Tokrat ni dosegel zadetka, a je bil fantastičen v obrambi. Ali pa naša krilna napadalca. Nikita (Nikita Iosifov, strelec prvega zadetka za Celje, op. p.) in Dani (Danijel Šturm, op. p.). Pokazala sta, kako se je potrebno tudi braniti in garati v obrambnih nalogah. Najprej moraš biti organiziran. Vedeti moraš, kaj točno moraš početi, ob vsem tem pa potrebuješ še agresivnost. Danes smo to pokazali. Lahko smo tekmovali proti močnemu tekmecu. Dokazali smo, da smo lahko pogumni proti veliki ekipi," je dal še enkrat vedeti, kako je v igralcih spremenil tipično slovensko miselnost o tem, kako je zaradi majhnosti dežele zahtevno tekmovati v Evropi proti na papirju močnejšim tekmecem.

"Zdaj igralci niso več zaskrbljeni, kako je Slovenija majhna. Lahko tekmujejo v Evropi. Legia ima fantastične, hitre in močne igralce, a smo se jim lahko zoperstavili," je bil ponosen na igralce, ki so nadaljevati sanjski zmagoviti niz Celja v Evropi. Vcepil jim je duh nepopustljivosti, ki jim je na dvoboju z Legio prišel še kako prav.

"Sploh se ne zavedamo, kaj nam uspeva"

Lestvica sporoča, kako imajo Celjani drugi najboljši rezultat v konferenčni ligi. Le tri ekipe so osvojile po devet točk. Vodilni Samsunspor ima najboljšo razliko v zadetkih, nato je na vrsti že Celje, tretji pa je Mainz. Vsi ostali udeleženci ligaškega dela konferenčne lige niso več nedotakljivi, ampak so kdaj že izpustili točko. Ali več njih.

Legia, za mnoge največji poljski klub, je v Celju ostala brez točk. Čeprav je do 70. minute vodila z 1:0, je nato Slovenijo zapuščala s porazom. Foto: Jure Banfi

Celjani jih niso. Od možnih devet jih imajo v žepu prav devet. "Sploh se ne zavedamo, kaj nam uspeva. To je bila že naša 26. tekma v sezoni. V Evropi smo osvojili vseh devet točk. To so dejstva, to so številke. Moramo biti ponosni na to, kako igra Celje. Saj bomo tudi še izgubljali tekme, to je nogomet. A na to, kako tekmujemo, pa morate biti vsi ponosni na nas. Moramo biti ponosni na igralce, kaj delajo. Da je Celje kot slovenska ekipa lahko favorit in da vstopa v tekmo z veliko možnosti za uspeh, to pomeni ogromno za slovenski nogomet," je izžareval ponos, nato pa se poklonil še junaku, brez katerega ne bi nikoli prišlo do preobrata.

Karničnik večnamenski joker Celja

Da je Celjanom uspel podvig in so, čeprav so do 70. minute zaostajali z 0:1, vseeno prišli do nove zmage, je v mnogočem poleg izvrstnih posredovanj vratarja Lebana najbolj zaslužen kapetan Žan Karničnik. Ne le zaradi prekrasnega zadetka za 2:1, ko je zadel z ogromne razdalje, ampak tudi svojih vrlin in sposobnosti, s pomočjo katerih je zmožen zaigrati na številnih položajih. To pa je nekaj, kar Riera kot trener še posebej ceni in se trudi, da bi se znalo to čim bolje izkoristiti.

Žan Karničnik je odločil zmagovalca s prekrasnim zadetkom v 77. minuti. Foto: Jure Banfi

Tako je Karničnik v drugem polčasu zaigral bistveno bližje vratom tekmeca. "Če je prej igral na šestici (zadnji zvezni igralec, op. p.), je nato v drugem polčasu zaigral na desetici. Potrebuje svobodo v igri, tako da lahko veliko več. Morda ga pa na eni izmed naslednjih tekem preizkusil tudi v napadu. Zna več stvari, sposoben je napraviti vse, kar se od njega zahteva. Z žogo je dober, zna jo voditi, zato sem ga postavil višje. Žan je naš adut. Naš joker. Zna vse. Včasih igra bolj spodaj, včasih bolj zgoraj. V drugem polčasu je tako organiziral zvezno vrsto, da so prihajale uporabne žoge tudi v tretje območje," je mojstrstvo Karničnika pomagalo do preobrata Celja, še dolgo pa se bo govorilo o njegovem zmagovitem zadetku. To je bil ne toliko močan, kot vrhunsko plasiran in natančen strel. Pravcata mojstrovina.

Gostje, za katere je odigral Petar Stojanović 68 minut, so dolgo časa vodili z 1:0. Dokler je bil na zelenici Ljubljančan v dresu Legie, so gostje vodili. Nato, ko je zapustil igrišče, je sledil preobrat Celja. Foto: Jure Banfi

"Pri Žanu je važno le, da ne strelja na vso moč. Saj ste videli, kam je šla žoga, ko je tako enkrat udaril na gol. Sploh ni šla proti kotu, ampak kar v avt," se je nasmehnil Riera in dodal, kako je od Karničnika zahteval, naj raje strelja z razdalje tako kot to počne na treningu. Tam pa ne strelja na vso moč, ampak bolj prefinjeno. In ravno to je pokazal v "Dončićevi" 77. minuti, ko so si Celjani zagotovili krvavo priborjeno pot do vseh treh točk. Nenazadnje jim je prinesla novo finančno nagrado, Evropska nogometna zveza (Uefa) za vsako zmago podeli nagrado v višini 400 tisoč evrov.

Riera se je podpisal pod zgodovinsko zmago

Riera je tako v četrtek v Celju pisal zgodovino. Postal je šele prvi trener, ki je slovenski klub na evropski tekmi popeljal do zmage nad tekmecem iz Poljskem. Na prejšnjih osmih tekmah ni bilo nikoli zmage slovenskega kluba. Poljski so zmagali šestkrat, dve tekmi pa sta se končali brez zmagovalca. V deveto pa je slovenskemu klubu le uspelo. Ravno Rierovemu.

Albert Riera je kot prvi popeljal slovenski klub do zmage nad poljskim tekmecem v Evropi. Slovenija je prvo takšno zmago dočakala šele na deveti tekmi. Foto: Jure Banfi

Slovensko-poljski klubski dvoboji v Evropi:

Tekme Leto (tekmovanja) Maribor : Wisla Krakov 0:2, 0:3 1998 – pokal UEFA Primorje : Wisla Krakov 0:2, 1:6 2002 – pokal UEFA Celje : Slask Vroclav 0:1, 1:3 2015 – kvalifikacije za ligo Europa Celje : Jagiellonia Bialystok 3:3 2024 – ligaški del konferenčne lige Jagiellonia Bialystok : Olimpija 0:0 2024 – ligaški del konferenčne lige Celje : Legia Varšava 2:1 2025 – ligaški del konferenčne lige

Predsednik Korotilo ima sladke težave

Kako veliko je bilo veselje, so dokazovale Rierove geste pri proslavljanju. Bil je srečen kot otrok. Zaradi tega mu tudi niso najbolj po godu vsa namigovanja in govorice o tem, da bi se lahko kaj kmalu preselil v Beograd.

Če bi Albert Riera ostal še dlje časa v knežjem mestu, bi navijači Celja skakali od navdušenja. Foto: Jure Banfi

"Srečen sem v Celju, s katerim imam sklenjeno pogodbo do leta 2026. Če bo prišla kakšna ponudba, se bodo morali klubi pogovoriti s predsednikom, šele nato bi to prišlo do mene. Predsednik (Valerij Kolotilo, op. p.) ima tako sladke težave. Če ne bo prišel do mene, bom nadaljeval z delom pri Celju. Srečen sem tukaj," je poudaril Španec, ki se je z veseljem privadil novi himni uspešnosti. Tribune namreč po takšnih uspehih začnejo peti "Ka jim delamo". To je postala najbolj priljubljena poskočnica v mestu ob Savinji.

Celje zmaguje in izboljšuje državni koeficient uspešnosti v Evropi. Novo priložnost za nadaljevanje krasnega niza bo imelo 27. novembra na Češkem proti Sigmi iz Olomouca.