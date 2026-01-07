Kaotične Domžale obsojene na sneg, drugi odhajajo na toplo – tudi v Španijo in na Malto

Vse več prvoligaških klubov je že začelo priprave na spomladanski del. Kot zadnji bodo rokave zavihali jesenski prvaki Celjani, kar je tudi razumljivo, saj se je njihov jesenski del zaradi poznih nastopov v Evropi zavlekel vse do 18. decembra. Rierova četa za dva tedna odhaja v toplo Španijo, kamor se ta mesec odpravlja tudi Olimpija. Mura je že v Turčiji, kmalu se ji bosta pridružila še Aluminij in Maribor, Bravo pa bo znova odšel na Malto. Koper, Radomlje in Primorje prisegajo na priprave oziroma igranje prijateljskih tekem na Hrvaškem, kjer bodo v tem obdobju zelo zasedena zlasti igrišča v Istri, zaradi znanih težav, pod vprašajem je celo nadaljevanje sezone, pa bodo doma ostali le nogometaši Domžal. Vremenski pogoji niso njihov zaveznik, saj je sneg v zadnjih dneh pobelil praktično celotno Slovenijo.

Spomladanski del Prve lige Telemach se letos začenja rekordno hitro, že 30. januarja. Tako najboljše slovenske klube v prihodnjih tednih čaka ogromno dela. Nogometaši se po božično-novoletnih praznikih, ko si je večina še lahko privoščila počitek, skušajo čim hitreje vrniti v želeno formo, vodstvo kluba pa sredi zimskega prestopnega roka išče najbolj posrečene rešitve za popolnitev kadra. Dogaja se marsikaj, vsakodnevno prihajajo novice tako o odhodih kot tudi prihodih, vse več pa je tudi že potrjenih pripravljalnih srečanj. Slovenski prvoligaši jih bodo odigrali v številnih državah.

Riera se vrača "domov"

Celje in Olimpija bosta priprave opravila v Španiji, kjer se njuna trenerja počutita še kako domače. Grofi za dva tedna odhajajo na Majorko. Trenirali bodo v pripravljalnem središču tamkajšnjega španskega prvoligaša, pri katerem je nekoč nastopal Albert Riera, zmaji pa se selijo v Katalonijo, ki jo odlično pozna Argentinec Federico Bessone. Zeleno-beli bodo deset dni pilili formo v okolici Girone v razkošnem hotelu TorreMirona Golf & Spa. Edina kluba, ki sta v prejšnji sezoni osvojila lovoriko v Slovenijo, javnosti še nista predstavila seznama prijateljskih tekem na pripravah v Španiji.

Federico Bessone in Albert Riera sta zelo navezana na Španijo. Foto: Jure Banfi

Celjani se bodo v Španiji mudili od 11. do 25. januarja, vmes pa bodo izvedeli, s kom se bodo pomerili v izločilnem delu konferenčne lige. Za napredovanje v osmino finala se bodo pomerili ali s prvakom Kosova (Drita) ali Armenije (Noah). Zmaji so za razliko od Celja že zdavnaj izpadli iz Evrope, bodo pa za razliko od grofov v spomladanskem delu dejavni tudi v slovenskem pokalu, kjer so po izpadu številnih favoritov čez noč postali prvi favoriti za osvojitev lovorike.

Kidričani prvič na jugu Turčije, Bravo znova na Malti

Kar zadeva tuje destinacije, primerne za zimske priprave slovenskih klubov, še vedno zelo priljubljena ostaja Turčija. Maribor se tako znova tradicionalno odpravlja v Belek, kjer se bo pomeril s prvoligaškimi tekmeci iz Srbije, Madžarske in Poljske, pred tem pa ga v soboto čaka še delovna uvertura v leto 2026 v Ljudskem vrtu proti Bistrici. Do takrat bi želel trener Feđa Dudić že prejeti katero od številnih želenih igralskih okrepitev.

Mariborčani so prvi trening v letu 2026 opravili 3. januarja. Foto: Jure Banfi

Prvič v zgodovini kluba na priprave v Turčijo odhaja Aluminij. Kidričani, eno izmed pozitivnih presenečenj jesenskega dela 1. SNL, odhajajo v Laro, kjer nameravajo odigrati vsaj tri tekme. Tekmeci prihajajo iz Srbije, Poljske in Uzbekistana, največji izziv na papirju bo zagotovo dvoboj s poljskim jesenskim prvakom Wislo.

Mura je v Turčijo prispela že v ponedeljek in se spretno izognila snežnim razmeram v domovini. Čarno-bejli bodo na jugu Turčije odigrali tri tekme. Dve s srbskim tekmecem – obeta se tudi atraktivni spopad s srbskim velikanom, ki prav tako prisega na črno-bele drese, to je beograjski Partizan –, eno pa s poljskim. Po vrnitvi iz Turčije bodo gostovali tudi pri dunajskem Rapidu.

Bravo je ob koncu jesenskega dela 1. SNL v mestnem obračunu spravil v slabo voljo Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Tudi Bravo bo na topli destinaciji imel opravka z bistveno višjimi temperaturami od teh, ki v teh dneh zajemajo Slovenijo. Najboljši ljubljanski klub v jesenskem delu prvenstva, ki se podobno kot Olimpija še vedno poteguje tudi za pokalno lovoriko, znova odhaja na Malto. Na jugu Evrope se bo mudil od 15. do 24. januarja, tam pa se bo zagotovo pomeril s tekmecema iz Avstrije.

Kanarčki začeli kot prvi, Ajdovci na delu danes

Koper je priprave začel rekordno zgodaj. Prvi trening po koncu jesenskega dela je opravil že 22. decembra, vse z namenom, da trener Zoran Zeljković, ki se je na Bonifiko vrnil med jesenskim delom, čim hitreje vpelje svoje želene mehanizme. Kanarčki so v nedeljo odigrali prvo tekmo v letu 2026 in s 4:1 ugnali mladinsko zasedbo Udineseja (4:1). Z dvema zadetkoma je izstopal mladi slovenski reprezentant Leo Rimac.

Koprčane čakajo še tri tekme na Hrvaškem, 14. januarja tudi zahtevno gostovanje pri Rijeki, ki je pod taktirko Victorja Sancheza v Evropi nedavno ugnala Celje. Tisto tekmo si je v živo na Rujevici ogledal tudi Zeljković.

Radomljani bodo osrednji del priprav opravili na Hrvaškem. Med 9. in 18. januarjem se bodo v Umagu pomerili z dvema hrvaškima prvoligašema. V nadaljevanju priprav jih v Čatežu čakata še tekmeca iz Avstrije.

Primorje, ki se mu je v začetku zimskega prestopnega roka pridružil tudi nekdanji branilec Olimpije Macky Bagnack, se bo danes v Medulinu pomerilo s Slaven Belupom. Foto: Aleš Fevžer

Na Hrvaškem se bo večino časa mudilo tudi Primorje. Ajdovce najprej čakata dva domača prvoligaša, s Slaven Belupom se bodo v Medulinu pomerili že danes, nato pa se bodo sinovi burje spopadli še s tekmecema iz Severne Makedonije in Madžarske.

Domžale ostajajo doma

Brez priprav v tujini bodo tako ostale le Domžale. Dvakratni državni prvaki si v obdobju najhujše finančne in organizacijske krize v tem stoletju pravkar rešujejo kožo, trener Anton Žlogar pa na pripravah, ki potekajo v zasneženem mestu ob Kamniški Bistrici, računa na bistveno bolj oslabljeno zasedbo od tiste v jesenskem delu.

Bo lahko Anton Žlogar Domžale vodil tudi v spomladanskem delu 1. SNL? Foto: Jure Banfi

Pogledi so zdaj uperjeni v vodstvo kluba, ki ga pooseblja dolgoletni predsednik Stane Oražem. Mu bo uspelo najti rešitev, ki bi Domžalam omogočila nadaljevanje sezone? Dokončni odgovor bi morda lahko postal znan že sredi meseca.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 10. 1. Maribor - Bistrica (Slo/2) 14. 1. Maribor - Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 19. 1. Maribor - Debrecen (Mad/1) 23. 1. Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 4. 1. Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1 Rimac 2, Manseri, ? 10. 1. Koper - Gorica (Hrv/1) 14. 1. Rijeka (Hrv/1) - Koper 17. 1. Koper - Zalaegerszeg TE (Mad/1) 24. 1. Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ? 25. 1. Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 18. 1. Bravo - WSG Tirol (Avt/1) 23. 1. Bravo - FAC Wien (Avt/2) 23. 1. Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 11. 1. Aluminij - Železničar Pančevo (Srb/1) 14. 1. Aluminij - Wisla Plock (Pol/1) 16. 1. Aluminij - Neftči Fergana (Uzb/1) 25. 1. Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 13. 1. Radomlje - Gorica (Hrv/1) 14. 1. Istra 1961 (Hrv/1) - Radomlje 19. 1. Radomlje - TSV Hartberg (Avt/1) 23. 1. Radomlje - GAK Gradec (Avt/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 7. 1. Primorje - Slaven Belupo (Hrv/1) 10. 1. Primorje - Vukovar (Hrv/1) 13. 1. Primorje - Aršimi (SMk/1) 22. 1. Primorje - Budafoki (Mad/2)

Mura